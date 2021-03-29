Посадка саженцев винограда проходит в Дербентском районе

В прошлом году Дагестан стал лидером по сбору винограда. На данный момент в республике в плодоносящем возрасте более двадцати одной тысячи гектар «солнечной ягоды» при общем объеме свыше двадцати шести тысяч га. Существующие показатели будут увеличены, так как в республике продолжается закладка молодых саженцев винограда. В селе Верхний Джалган Дербентского района планируется высадить 125 га культуры четырёх винных сортов. Уже проведены работы на площади в девяносто пять гектар. В помощь привлечены и специалисты из Крыма. По словам начальника Управления развития виноградарства и алкогольного регулирования Минсельхрзпрода Дагестана Гайдара Шуайбова, в текущем году планируется заложить новые виноградники на территории в шестьсот гектар.

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