Экономика

Посадка саженцев винограда проходит в Дербентском районе

Оставить комментарий

В прошлом году Дагестан стал лидером по сбору винограда. На данный момент в республике в плодоносящем возрасте более двадцати одной тысячи гектар «солнечной ягоды» при общем объеме свыше двадцати шести тысяч га. Существующие показатели будут увеличены, так как в республике продолжается закладка молодых саженцев винограда. В селе Верхний Джалган Дербентского района планируется высадить 125 га культуры четырёх винных сортов. Уже проведены работы на площади в девяносто пять гектар. В помощь привлечены и специалисты из Крыма. По словам начальника Управления развития виноградарства и алкогольного регулирования Минсельхрзпрода Дагестана Гайдара Шуайбова, в текущем году планируется заложить новые виноградники на территории в шестьсот гектар.

Также читают:

Дагестанские арендаторы обязались погасить долги п...
В Дагестане растут объемы строительства жилых домо...
Государственная кадастровая оценка в республике бу...
Сотрудники Минстроя Дагестана прошли первый этап в...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *