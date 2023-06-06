Порядка девяти тысяч работников зарегистрировали трудовые отношения в Дагестане с начала года

Об этом в ходе совещания по сложившейся в регионе ситуации с использованием трудовых ресурсов рассказал руководитель Минтруда региона Мурад Казиев.

«В текущем году, согласно данным проводимого мониторинга, по состоянию на 29 мая 2023 года в республике зарегистрировали трудовые отношения 8 709 работников, в их числе наибольшую долю составляют граждане, зарегистрировавшиеся в качестве предпринимателей и самозанятых 83,7 % или 7,3 тыс. человек. Работники, заключившие трудовые договоры и договоры гражданско-правового характера, составляют 16,1 %», — отметил Мурад Казиев.