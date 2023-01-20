Порядка 90 млн рублей получил Дагестан для проведения комплексных кадастровых работ

Об этом сообщил руководитель Минимущества РД Заур Эминов в ходе совещания по вопросу проведения комплексных кадастровых работ на территории республики.

Заказчиком работ, как и в прошлые годы, выступает орган исполнительной власти в лице Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан.

Комплексные кадастровые работы – это осуществляемые за счет государственных средств (то есть бесплатно для граждан) работы по установлению границ земельных участков, зданий на определенной территории.

Источник: https://t.me/agiprd/5807