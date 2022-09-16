Порядка 3 млрд рублей инвестируют в производство стекловолокна в Дагестане

Сегодня, 16 сентября, в Дагестанских Огнях состоялся запуск производства стеклянных шаров на базе стекольного завода ООО «Каспий Гласс». В рамках пресс-подхода заместитель Председателя Правительства РФ – Министра промышленности и торговли РФ – Денис Мантуров ответил на вопрос о том, какие новые производства планируется запустить в Дагестане в этом и следующем году.

«Сегодняшний запуск стеклянных шаров для производства стекловолокна в России единственный. До этого все предприятия, которые производят стекловолоконную ткань, использовали импортное сырье. Теперь будет рассматриваться проект по так называемому «одноступенчатому процессу». Он предполагает производство стеклянных шаров от стекольной массы до непосредственно волокна. Это оптимизирует технологические процессы и затраты на производство продукта. Объем инвестиций предполагается около 3 млрд рублей, из которых порядка 2 млрд — льготный заем из Фонда развития промышленности. Если проект будет реализован так быстро, как планируется, то мы со своей стороны окажем всяческую поддержку и через год сможем с вами быть свидетелями открытия еще одного из подразделений данного производства», — сообщил Мантуров.

Источник: Мирмол