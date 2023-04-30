Порядка 2 тысяч человек вышли на общереспубликанский субботник в Новолакском районе

С самого раннего утра работники администраций, учреждений и организаций, школьники, депутаты и просто неравнодушные жители вышли на организованный общереспубликанский субботник в Новолакском районе.

Совместными усилиями собрано и вывезено более 400 мешков мусора. Фронт работы был распределен заранее. Основная часть работ проходила по трассе Новолак-Хасавюрт и Федеральной трассе Р217 «Кавказ».

Вдоль трасс произведена побелка деревьев, в черте сел – бордюр, стен зданий.

Кроме того, работники учреждений и организаций муниципалитета провели косметический ремонт и своих зданий.

Все работы с выездом на места контролировал и.о. руководителя муниципалитета Сулейман Рамазанов.