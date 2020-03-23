Общество

Портал взаимопомощи при коронавирусе начал работать на платформе #МыВместе

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Присоединиться к добровольческому обществу можно одним нажатием на кнопку «Стать волонтером». Любой желающий может стать волонтером и оказывать помощь в прекращении распространения коронавирусной инфекции.

В крупных компаниях работают горячие линии по предоставлению юридических консультаций и обеспечивают свободный доступ для дистанционной работы и учебы.

Акцию поддерживает Общероссийский народный фронт на платформе Dobro.ru.

Поделиться можно любой помощью: услугой, продуктами, средствами. На сайте также публикуют новости о случаях реальной помощи.

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