Портал взаимопомощи при коронавирусе начал работать на платформе #МыВместе

Присоединиться к добровольческому обществу можно одним нажатием на кнопку «Стать волонтером». Любой желающий может стать волонтером и оказывать помощь в прекращении распространения коронавирусной инфекции.

В крупных компаниях работают горячие линии по предоставлению юридических консультаций и обеспечивают свободный доступ для дистанционной работы и учебы.

Акцию поддерживает Общероссийский народный фронт на платформе Dobro.ru.

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