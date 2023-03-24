Портал к 100-летию Расула Гамзатова откроется в мае

Сергей Меликов поручил завершить до мая разработку интернет-портала, на котором будет аккумулироваться вся информация к подготовке и проведению юбилея поэта Расула Гамзатова: проводимые мероприятия (вечера, спектакли, встречи и т.д.), выпуск изданий, создание и ввод мемориальных комплексов, события в его родном районе и селе Цада, а также много другое.

Стоит отметить, что масштаб празднования юбилея великого дагестанского поэта впечатляет, прописывает все уровни и сферы общества. Так, даже в Совете Федерации пройдут дни Расула Гамзатова.