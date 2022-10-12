Порт в Махачкале приступил к перевалке удобрений в Иран

Махачкалинский морской торговый порт приступил к перевалке удобрений. Первое судно с грузом более 3 тыс. тонн отправилось в Иран, сообщил во вторник руководитель пресс-службы порта Алик Абдулгамидов.

«Махачкалинский морской торговый порт приступил к перевалке удобрений. Первое судно с экспортным сельскохозяйственным грузом сегодня утром уже вышло из гавани. Сухогруз Caspian Aryana взял курс на Иран. Вес экспортного груза на борту судна — более 3 тыс. тонн», — сказал собеседник агентства. По его словам, перевалка калия хлористого осуществлялась на терминалах сухогрузной гавани. В ближайшее время иранским товарополучателям будет отгружено еще около 8 тыс. тонн удобрений.

Махачкалинский морской торговый порт — единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м