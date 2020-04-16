Популярные вопросы у населения, касаемые социальных выплат

1. Кому положены социальные пособия для оплаты за коммунальные услуги и за жилье? Под этот пункт подпадают 32 категории граждан. Среди них ветераны ВОВ, ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС, многодетные семьи и др.

2. В какую организацию нужно обратиться для получения этой социальной выплаты? В УСЗН или в МФЦ.

3. Почему нужно каждый год переоформлять пособие по ЖКУ? До 01.12.2020 нужно предоставить квитанции об оплате за жилплощадь и коммунальных услуг за последние двенадцать месяцев, а также предоставить подтверждающие отсутствие задолженности справки.

4. Какой категории граждан полагается компенсация взноса на капремонт? Этой льготой обладают отдельные категории граждан. Например, лица старше семидесяти лет получат половину от взноса, а гражданам старше восьмидесяти лет взнос будет возвращен в полном объеме.

5. По каким причинам прекращается или не осуществляется ЕДВ ветерану труда? В соответствии с нормативно-правовыми актами гражданам, которые имеют право на несколько ЕДВ, дается право выбора одной выплаты.

6. Что делать, если нет возможности посетить лично УСЗН для оформления документов? В этом случае граждане могут обратиться на электронный адрес организации или в МФЦ. Минтруд республики подготовил проект, согласно которому, оформить документы на социальные пособия можно до 01.10.2020.