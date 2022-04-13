Популярные туристические маршруты в Дагестане оснастят зарядками для электромобилей

ООО «ОКАС» планирует до 2024 года построить в Дагестане 40 зарядных станций для электромобилей, в том числе на популярных туристических маршрутах, сообщил гендиректор компании Асхаб Османов.

По его словам, инициатива обойдётся примерно в 150 млн рублей. «Финансовое обеспечение проекта — 149,21 млн рублей. Из них собственные средства компании — 65,61 млн рублей, 83,6 млн — средства привлекаемые», — сказал Османов.

Пилотная электрозаправочная станция будет построена в Махачкале. Время полной зарядки электромобиля — 30 минут.

«Чтобы автовладельцы могли скоротать время зарядки, будет налажена придорожная инфраструктура. Там будет все необходимое для путников», — подчеркнул Османов.

ООО «ОКАС» позиционирует себя как девелопер проектов электрозарядной инфраструктуры в Дагестане и выстраивает свои проекты в рамках действующих механизмов государственного стимулирования развития электротранспорта и инфраструктуры ЭЗС, основанных на распоряжении правительства РФ от 23 августа 2021 года.

Источник: Интерфакс