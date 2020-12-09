Попова продлила действие требований к работе школ, детсадов из-за COVID-19 до 2022 года

Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса до 1 января 2022 года. Это следует из постановления, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.

«Постановляю: в пункте 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-10 «Санитарно-эпидемнологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано Минюстом России 03.07.2020, <…>) слова «до 1 января 2021» заменить словами «до 1 января 2022 года», — говорится в документе.

Санитарные правила были приняты в конце июня этого года и в предыдущей редакции действовали до 1 января 2021 года. Они направлены на обеспечение безопасных условий деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах.

К основным требованиям относятся запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/10194041