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Попова: переболевшие коронавирусом, как правило, не заражаются снова

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Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, как правило, не заражаются вторично. Об этом заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Люди повторно, как правило, не болеют, это говорит о том, что в целом в популяции тот иммунитет, который заработан людьми переболевшими, он их защищает», — сказала Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией, заявила, что реальное повторное заражение коронавирусом возможно, но такие случаи единичны.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/10200565

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