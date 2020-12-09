Попова: переболевшие коронавирусом, как правило, не заражаются снова

Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, как правило, не заражаются вторично. Об этом заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Люди повторно, как правило, не болеют, это говорит о том, что в целом в популяции тот иммунитет, который заработан людьми переболевшими, он их защищает», — сказала Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией, заявила, что реальное повторное заражение коронавирусом возможно, но такие случаи единичны.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/10200565