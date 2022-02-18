Здравоохранение

Попова: «омикрон» составляет 72,5% среди выявляемых вариантов коронавируса

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«Омикрон»-штамм коронавируса составляет 72,5% среди всех секвенируемых вариантов возбудителя, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президиума координационного совета при правительстве при борьбе с коронавирусом.

«Омикрон» сегодня составляет 72,5% среди всех секвенируемых, выявляемых вариантов возбудителя и в 85 субъектах, Чукотский регион также попадает в эти 85, 22 случая подтверждённых, полностью вызванных вариантов «омикрон» также зарегистрированы на Чукотке», — сказала Попова.

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