Попова назвала важные моменты, связанные с ПЦР

Сотрудникам с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус для выхода на работу необходимо дождаться отрицательного теста и решения врача, заявила в среду, 2 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».

Она также отметила, что срок карантина, который на прошлой неделе был сокращен с 14 до 7 дней, предусмотрен только для тех, кто контактировал с больными COVID-19, а не для тех, кто заболел.

Ранее в этот день Попова заявляла, что привитым не нужна изоляция после контакта с больным COVID-19. Если нет никаких симптомов, то соблюдать изоляцию в течение семи дней им не нужно.

По словам Поповой, на сегодняшний день в России не планируется введение карантина, локдауна или других чрезвычайных мер противодействия распространению коронавируса, так как в стране есть отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики, которые помогут несколько снизить растущее число заболевших.