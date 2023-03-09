Попова: говорить, что пандемия завершается еще рано, много еще предстоит изучить

«Говорить, что пандемия завершается еще рано, много еще предстоит изучить. Вирус неоднократно демонстрировал свое коварство, поэтому мы оставляем все свои силы на максимальном уровне повышенной готовности», — заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный государственный санитарный врач отметила, что понятие «коллективный иммунитет» пересматривается для коронавирусной инфекции. Сейчас наши ученые внимательно изучают формирование иммунитета против разных геновариантов COVID-19.

«Каждому из нас надо помнить, что здоровье – это главное достояние, которое у нас есть, нужно о нем заботиться и не забывать о профилактических мерах», — сказала Попова.