Здравоохранение

Попова: говорить, что пандемия завершается еще рано, много еще предстоит изучить

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«Говорить, что пандемия завершается еще рано, много еще предстоит изучить. Вирус неоднократно демонстрировал свое коварство, поэтому мы оставляем все свои силы на максимальном уровне повышенной готовности», — заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный государственный санитарный врач отметила, что понятие «коллективный иммунитет» пересматривается для коронавирусной инфекции. Сейчас наши ученые внимательно изучают формирование иммунитета против разных геновариантов COVID-19.

«Каждому из нас надо помнить, что здоровье – это главное достояние, которое у нас есть, нужно о нем заботиться и не забывать о профилактических мерах», — сказала Попова.

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