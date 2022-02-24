Попова допустила смягчение ограничений по COVID-19

Учитывая клинические и эпидособенности штамма «омикрон», можно говорить о смягчении требований и методических рекомендаций по профилактике COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы бы полагали, что ряд мер, которые мы предлагали два года назад и год назад, которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса — варианта «омикрон» — эти меры были предложены в иных эпидемических условиях», — сказала она во время заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора отметила, что рекомендации могут ослабить в музеях, театрах, фитнес-центрах и заведениях общепита.

«Еще раз хочу оговориться — только для той ситуации, которая складывается сегодня, и которая связана с вариантом «омикрон». Можно пересмотреть ситуацию в школах. И на период снижения заболеваемости и стабильных низких цифр пересмотреть требования, когда каждый класс находится только в одном кабинете», — добавила Попова.

Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность «омикрона» от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

Источник: https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774336866.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop