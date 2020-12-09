Попова допустила отмену правил профилактики коронавируса для школ раньше 2022 года

Правила профилактики коронавирусной инфекции в российских школах могут быть отменены к началу следующего учебного года, если весной эпидемическая ситуация улучшится. Об этом заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Продление сориентировано на то, что такое правило очного обучения [в школах] будет продолжаться, потому что оно себя оправдало. Если мы увидим весной, что дальше это не нужно, конечно, к 1 сентября это изменим», — сказала она.

Ранее Роспотребнадзор продлил действие соответствующих правил до 1 января 2022 года. Санитарные правила были приняты в конце июня 2020 года. Они направлены на обеспечение безопасных условий деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах. К основным требованиям относятся запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ.

Попова также рассказала, что правила, принятые в школах для профилактики коронавируса, позволяют снизить заболеваемость детей при очном обучении. «Ограничения в школах — это не ограничения, это правила, которые позволяют школьникам ходить в школу и не заболевать, и это очень важно. Мы — одна из немногих стран, которые регистрируют заболеваемость полностью, показывают ее открыто — все данные абсолютно открыты. Мы видим подъем, напряженность эпидемиологической ситуации, но вместе с тем все в школах организовано таким образом, чтобы дети могли заниматься очно», — сказала Попова.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/10199621