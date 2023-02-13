Попечительский совет «Союза молодежи Южного Дагестана» создан в республике

11 февраля в конференц-зале Миннаца Дагестана состоялось расширенное заседание Дагестанской региональной общественной организации «Союз молодежи Южного Дагестана».

В ходе заседания был представлен план работы на 2023 год и презентованы новые направления работы организации. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился руководитель организации Равидин Абдурагимов. Он детально рассказал о роли Союза в жизни молодежи Южного Дагестана.

На данный момент в рамках организации созданы 6 комитетов по соответствующим тематическим направлениям, а также попечительский совет, в который входят представители практически всех коренных народов Южного Дагестана.