Помощники депутата Госдумы Джамаладина Гасанова поздравили ветеранов с Новым годом

Помощники депутата Государственной Думы России Джамаладина Гасанова Наби Юсупов Наби и Мусалан Тахманов поздравили с Новым годом старейших жительниц Буйнакска.

Участница Великой Отечественной войны 98-летняя Белялова Галина Маджидовна и жительница блокадного Ленинграда 91-летняя Сорокина Елена Николаевна получили поздравительные адреса с пожеланиями здоровья, счастья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего от Джамаладина Гасанова. Ветеранам также были переданы продуктовые наборы и сладости.

В самом начале войны Галина Белялова добровольно поехала в Махачкалу, в Дагвоенкомат с просьбой направить ее на фронт. Так она попала в Тбилиси, в 10-й запасный полк. Наконец, в январе 1943 г. ее перевели в 14-й отдельный батальон связи действующей армии.

Часть, в которой она служила, с боями прошла Краснодарский край, Крымский полуостров и 8 мая 1944 г. вошла в освобождённый, разрушенный до основания Севастополь. После Севастополя её перевели в 327-й гвардейский стрелковый полк 128-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. Войну закончила 12 мая в чехословацком городе Оломоуце, где нашим войскам пришлось добивать остатки немецких частей СС.

В октябре 1945 года Галина Маджидовна вернулась в Буйнакск. Она была награждена орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.».

«Внимание к нашим ветеранам и забота о них — это наш долг перед теми кто создал и сохранил для нас нашу великую страну. Эти люди совершили настоящий боевой и трудовой подвиг и все мы всегда будем помнить об этом», – так напутствовал своих помощников депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов.