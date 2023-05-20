Помощник Главы Дагестана Магомед Гаджимагомедов встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Торжественное мероприятие «Изге Болгар җыены», посвященное 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии, проходит в эти дни в городе Казани.

Одним из главных событий праздника является выставка реликвий Пророка Мухаммада, привезенная в столицу Татарстана в сопровождении помощника Главы Дагестана Магомеда Гаджимагомедова. На экспозиции представлены ценные предметы, принадлежавшие пророку Мухаммаду, членам его семьи и сподвижникам. «Выставку реликвий Пророка Мухаммада (с.а.в.) посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятелю русской православный церкви передал слова приветствия от Главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова и Муфтия Дагестана, хранителя реликвий Пророка Мухаммада (с.а.в.) Шейха Ахмада Афанди. Поделился о проделываемой руководством и муфтиятом республики работе по гармонизации межнационального и межконфессионального диалога. Рассказал патриарху о строившемся духовно-просветительском центре имени Пророка Исы (а.с.) между Махачкалой и Каспийском и православном храме в честь князя Александра Невского у озера Ак-Гель, а также пригласил его на открытие.

Патриарх Кирилл высоко оценил проводимую в республике работу, поблагодарил за приглашение и согласился посетить Дагестан», — рассказал Магомед Гаджимагомедов.

Напомним, что закладка камня на месте строительства воинского храма благоверного князя Александра Невского состоялась 6 декабря текущего года и была приурочена к 10-летию со дня создания Махачкалинской епархии Русской православной церкви. «Капсулу времени» и первый камень в фундамент будущего храма заложили Представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

Источник: Мирмол