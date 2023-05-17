Помощь, оказанная бойцам СВО, приносит пользу

В преддверии Дня защитника Отечества в Каякентском районе была сформирована и отправлена очередная гуманитарная помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Сопровождавшие гуманитарный груз глава Каякентского района Магомед Эльдерханов и представители Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» передали бойцам на передовой квадрокоптер тактического назначения, плюс — комплектующие к нему а также тепловизер, ноутбуки, бинокли с лазерным дальномером.

«Сегодня мы видим, что наша помощь, оказанная бойцам СВО в Донецке приносит пользу, наш квадракоптер работает, работает — выполняя боевые задачи, выручая военнослужащих», — отметил глава Каякентского района Магомед Эльдерханов после просмотра новостей с передовой.