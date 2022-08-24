Помогите отряду «ЛизаАлерт»

Лето — время отдыха на даче и прогулок по лесу. А ещё — сложный период для отряда волонтёров «ЛизаАлерт».
Они ищут пропавших людей, которые не вернулись домой: например ушли собирать грибы и заблудились.
В этом году к их работе присоединился Авито.
Вы тоже можете внести свой вклад.
Если один из этих предметов лежит у вас дома, его можно пожертвовать отряду. Просто оставьте контакты, и с вами свяжется волонтёр, чтобы договориться о передаче.
Если нужных вещей нет, а помочь хочется, вы можете передать на покупку поискового инвентаря любую сумму — хоть 100 рублей.
Что нужно отряду
Вы можете передать своё оборудование или перевести любую сумму на покупку инвентаря для ЛизаАлерт.
Предмет на который собираются пожертвования.
Ждать наступления рассвета для волонтёров — потеря самого драгоценного ресурса, времени. На помощь приходят мощные и надёжные фонари, с которыми поисковые работы можно вести в любое время суток.