Помогите отряду «ЛизаАлерт»

Лето — время отдыха на даче и прогулок по лесу. А ещё — сложный период для отряда волонтёров «ЛизаАлерт».

Они ищут пропавших людей, которые не вернулись домой: например ушли собирать грибы и заблудились.

В этом году к их работе присоединился Авито.

Вы тоже можете внести свой вклад.

Если один из этих предметов лежит у вас дома, его можно пожертвовать отряду. Просто оставьте контакты, и с вами свяжется волонтёр, чтобы договориться о передаче.

Если нужных вещей нет, а помочь хочется, вы можете передать на покупку поискового инвентаря любую сумму — хоть 100 рублей.

Что нужно отряду

Вы можете передать своё оборудование или перевести любую сумму на покупку инвентаря для ЛизаАлерт.

Предмет на который собираются пожертвования.

Ждать наступления рассвета для волонтёров — потеря самого драгоценного ресурса, времени. На помощь приходят мощные и надёжные фонари, с которыми поисковые работы можно вести в любое время суток.