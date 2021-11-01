Помогают детям добиваться новых вершин

С окончанием уроков школьники села Тпиг спешат домой, чтобы, наспех пообедав, отправиться в школу, но уже другую. Школу искусств. Здесь не ставят плохих отметок и не ругают за отставание. Наоборот, каждый навык ребенка, каждую его творческую

способность педагоги Детской школы искусств села Тпиг пытаются развить и вывести на новый уровень мастерства.

Здание, расположенное в самом центре села, в послеполуденное время не закрывает свои двери. Они приветливо распахнуты для малышей, которые спешат на кружковые занятия. В фойе помещения их встречают работы, занявшие призовые места на соревнованиях различного уровня. Чаще всего это рисунки или работы из текстиля, которые выполняются детьми под чутким руководством педагогов.

Коллектив учреждения немаленький. В школе искусств работают двадцать педагогов-специалистов. Каждый из них руководит своим творческим направлением в рамках трех отделений: хореографического, художественного и декоративно-прикладного. Программа дополнительного образования Детской школы искусств содержит разнообразные направления, в числе которых живопись, прикладное

творчество, искусство национального танца и многое другое.

Директор ДШИ Курбанова Магият Раджабовна, комментируя работу школы искусств, отметила: «Сердце любой организации — это дружный и сплоченный коллектив. Мы большое внимание уделяем формированию в коллективе дружного, позитивного начала, которое неизбежно чувствуют и наши маленькие посетители. Работа с детьми — это задача, которая должна решаться в долгосрочной перспективе: заложенное нами сегодня даст свои всходы завтра и, возможно, будет передано будущим поколениям. Нам поручена ответственная задача — приумножить потенциал ребенка, помочь ему в развитии его исключительных, уникальных способностей».

Совершенно очевидно, что коллектив прекрасно справляется с этой задачей, о чем свидетельствуют многочисленные награды, полученные в рамках конкурсных мероприятий и фестивалей различного уровня. Очередная награда республиканского уровня пополнила эту копилку в октябре текущего года. Воспитанники и педагоги Детской школы

искусств села Тпиг стали бронзовыми призерами Республиканского конкурса- выставки изобразительного искусства «В искусстве край свой воспеваю» в номи-

нации «Живопись».

Мероприятие, которое было посвящено столетию со дня образования Дагестанской автономии, состоялось в Республиканском учебно — методическом центре Министерства

культуры Республики Дагестан. Целью конкурса являлось формирование у подрастающего поколения образности мышления, фантазии и эстетического вкуса.

Педагоги, делегированные от ДШИ села Тпиг, отметили качественный уровень подготовки мероприятия и высокий уровень соревновательных работ. По итогам конкурса работе воспитанника школы искусств села Тпиг Аслана Магомедова под руководством преподавателя Маи Абдулгалимовны Ибичаевой присудили

Диплом третьей степени. Также организаторы конкурса отметили педагогов организации за профессиональную подготовку учащихся к данному мероприятию.

Магият Раджабовна заметила что любые регалии и награды — это, конечно же, значимо и приятно, однако главная суть дополнительного образования в развитии тех аспектов личности учащегося, которые отражают его творческую сущность. У каждого ребенка свое виденье тех или иных образов. Педагоги помогают детям воплощать их в жизнь, формируют в детях уверенность в своей уникальности и тягу к созданию чего-то нового. Эти критерии способствуют развитию духовных потребностей ребенка, помогая ему добиваться новых вершин.

Алена Магомедова