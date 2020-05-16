Здравоохранение

Меценат в период пандемии помогает Агульскому району

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На днях в Агульский район поступила партия СИЗ от выходца из этого района предпринимателя, руковолителя сети аптек «Аптека 36,6» Магомедали Гаджиомарова.

Как сообщили «Вести Агула» в пресс-службе районной администрации, помимо средств индивидуальной защиты также получены противовирусные и антибактериальные препараты, дезрастворы, витамины и иммуномодулирующие препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Средства были распределены между адиинистрацией района и ЦРБ для последующего перераспределения по сельским поселениям.

На официальной странице инстаграм пресс-службы глава муниципалитета Закир Каидов в своем видеообращении от себя и от жителей Агульского района выразил слова благодарности меценату и пожелал Гаджиомарову благополучия.

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