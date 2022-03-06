Поматросил и бросил: НАТО выстроил с Украиной отношения разрушения 

Чрезмерное дружелюбие НАТО и Украины: размещение вооружений, допущение вероятности вступления Украины в альянс, совместные учения на территории Украины — подразумевали логическое завершение военным конфликтом, как это произошло. В противном случае Россия должна была бы выступать стороной-терпилой с вытекающими отсюда последствиями.

НАТО совершенно меркантильно обошёлся с Украиной: он дал ей уверенность защиты и бросил в военный конфликт, который можно было решить мирным образом.

Сейчас Украина оценила серьёзность намерений кавалера. В.Зеленский отчаянно сообщал: «Нас все бросили!»

Понял В.Зеленский, поняла Украина, однако уже слишком поздно: российская военная операция будет завершена лишь после достижения поставленных задач: демилитаризация, денацификация, признание Крыма территорией России.

НАТО не будет влезать конфликт, однако будет поставлять вооружение Украине, чтобы она мучительно и долго проигрывала в той войне, в которой не может победить.