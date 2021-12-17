Польза вакцинации

Гучудадова Надисат Рамазановна работает техническим специалистом в МКОУ «Хутхульская СОШ». Она прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции в числе других работников школы и признается, что работа в школе обязывает подходить ответственно к своему здоровью. Это обусловлено тем, что работа в школе проходит среди большого количества граждан, в том числе подрастающего поколения. Дети первоначально были признаны переносчиками опасного вируса, в то время как в последнее время по всему миру участились случаи инфицирования и подрастающего поколения.

«В любом случае, мы все в обществе взаимосвязаны,- говорит Надисат Рамазановна, — и, если в коллективе заболеет человек, то запускается цепная реакция. Эта проблема всего общества. Именно поэтому мы носим средства индивидуальной защиты, используем дезинфекторы и проходим своевременно вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Она также отмечает, что в сезон холодов нужно быть особенно подготовленным к противостоянию вирусам и инфекциям. Вакцина, как от гриппа, так и от коронавируса, позволит пережить сезон холодов без вирусов и их последствий.

А.Магомедова