Полвека открывает для детей азы математики

В сознании каждого человека сохраняется память о своих учителях. Это оттого, что все, заложенное в нас педагогами, определяет дальнейший жизненный путь человека, формирует точку зрения восприятия мира и умения ориентироваться в нем. Семья и школа — те социальные институты, которые формируют мировоззрение ребенка, ощущение социума и умение адаптироваться в нем. Такая ответственность ставит профессию учителя в категорию тех, которые имеют особый статус — «вне времени».

Уже почти полвека для детей открывает азы математических наук Пашаева Абукевсар Гасановна. За добросовестный труд педагог имеет многочисленные награды, а также пользуется большим уважением и авторитетом у своих учеников и их родителей. Некоторые из них не устают благодарить своего учителя и спустя десятилетия. Это ли ни лучшее признание профессиональных заслуг учителя?!

На вопрос, в чем же заслуга такого успеха, Абукевсар Гасановна говорит: «Чтобы много сделать, нужно много знать, чтобы успешно трудиться, нужно всегда быть в поиске новых знаний, открывать неизведанные азы общеобразовательной дисциплины, чтобы иметь возможность объяснить ученику даже самую сложную задачу. У меня самой в бытность моей юности было ощущение, что учителя знают ответы на все, даже самые трудные вопросы».

Стать учителем Абукевсар Гасановна твердо решила для себя, еще учась в школе: «Я не устану повторять, что учитель и врач – это две профессии, которые несут максимальную ответственность за жизнь человека. Если врачи отвечают за физическое здоровье, то учитель – за здоровье духовное. Эти две составляющие нельзя отделить друг от друга, только в единстве они формируют гармоничное развитие личности. Уже будучи учителем, у меня не было права работать «спустя рукава», я ежедневно стремилась к повышению своего профессионализма. Это не просто ответственность перед своей профессией. Да, но не только. Мне не хотелось подвести и своих учителей, которые вложили в меня любовь к знаниям. В школе я видела настоящих мастеров учительского дела. Эта профессиональная планка заряжала и мотивировала на достижение новых высот.

Но это не единственный стимул. Очень хотелось порадовать и своих родителей. Мой отец – Пашаев Гасан- много лет работал в районном комитете партии, был Ветераном труда, мама Пашаева Патимат много усилий приложила к воспитанию детей, сочетая заботу о семье с работой. Родители учили нас ценить труд. Ибо именно труд воспитывает в человеке бережное, рачительное отношение к дому, к семье. Вот такое влияние оказала на меня семья и школа. Я несу эти идеалы через всю жизнь, и могу с уверенностью сказать – они истинные для меня».

Такой совет Абукевсар Гасановна дает каждому, кто хочет достичь успеха на профессиональном поприще: «Не место красит человека, так и нет для меня разделения профессий по престижности. Каждая сфера несет свой необходимый функционал. И вне зависимости от того — вы экономист, водитель, библиотекарь или статист – везде важно отношение к труду. Конкретно от вас зависит успех вашего профессионального поприща. Не ищите оправданий, через самоорганизацию и ежедневный труд идите к мечте».

Пашаева Абукевсар Гасановна после окончания педагогического института 24 года проработала в школе села Тпиг, в отдельные годы преподавала в Худиге, в Буркихане, сегодня преподает в школе города Махачкалы.

Она отмечает, что главным достижением ее, как педагога, стали ученики: «Итог работы- это ни в коем случае не награды, не звания. Для меня – это мои дети. Каждый ученик, которому я преподавала, для меня родной. Для меня нет большей радости, чем следить за их успехами, потому что каждый ученик – это продолжение своего учителя».

Алена Магомедова