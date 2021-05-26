Полумарафон «Забег.РФ» состоится в Махачкале 30 мая

Всероссийский полумарафон «Забег.РФ», намеченный на 30 мая, пройдет в республике во второй раз. Организатором мероприятия в республике выступает Министерство спорта РД при поддержке Правительства Республики Дагестан, Администрации города Махачкалы и молодёжного ведомства республики. В прошлом году в полумарафоне принимали участие семьдесят человек, в этом году ожидается участие около восьмисот человек. Для забега предусмотрено четыре дистанции: один, пять, десять километров и самая популярная среди заявок — 21 километр. Маршрут забега пройдет в два круга от центральной площади до озера Ак-Гель. В связи с мероприятием 30 мая с 9 до 12 часов будет ограничено движение транспорта в данном направлении.

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