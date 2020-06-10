Получить займ стало проще

4 июня в ходе открытого заседания Оперативного штаба по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности в Республике Дагестан под руководством Главы региона Владимира Васильева предприниматели Дагестана высказали различные предложения по необходимой поддержке, в том числе – упрощение процедуры получения микрозаймов, расширение направлений предоставляемых микрозаймов, а также увеличение их размера.

По итогам данных пожеланий Правительством Республики Дагестан внесены соответствующие изменения в программу «Антикризисные меры поддержки субъектов МСП микрофинансовой компанией «Даглизингфонд», в том числе:

увеличен максимальный размер предоставляемого займа с 3 до 5 млн рублей;

уменьшена процентная ставка по предоставляемым займам:

на оплату арендных платежей – с 4 до 2%;

на поддержку бизнеса – с 5,5 до 3%;

на рефинансирование кредита – с 5,5 до 2%;

увеличен максимальный срок по микрозайму на поддержку бизнеса с 18 до 24 месяцев;

Также, по желанию предпринимателей внесены изменения в части получения микрозайма на рефинансирование любого кредита, полученного на предпринимательскую деятельность, ранее данной услугой можно было воспользоваться лишь в отношении кредита, полученного на строительство коммерческой здания.

Как отметил один из предпринимателей, большую трудность в получении микрозаймов предоставляют количество предъявляемых документов. По итогам совместных обсуждений в два раза уменьшено количество запрашиваемой документации.

Также следует отметить, что в связи с внесенными изменениями начало выплаты основного долга возможно установить по желанию заемщика с октября 2020 года.