Получил медаль «За отвагу»

Немало агульцев воевало на фронтах Великой Отечественной. Наби Рамазанович Рамазанов тоже внес свой вклад в общую Победу. Рамазанов уроженец села Тпиг Агульского района. В начале 1942 года был призван Хивским РВК и зачислен в 1114 артиллерийский полк. Войну он начал на Белорусском фронте.

Во время боевых действий Наби Рамазанов был неоднократно ранен. Тяжелое ранение он получил 9 июня 1942 г., и легкое ранение — 1 мая 1944 года. Войну он закончил 9 мая 1945 г. в Берлине, за что и получил медаль «За победу над Германией». Также его награждали медалью «За отвагу», орденом «Славы 3 степени».

В период войны Наби Рамазанов воевал в 99-м стрелковом полку с мая 1944 г. по июнь 1944 г., а с июня 1944 по июль 1945 года — в минометном полку.

По окончании Великой Отечественной войны был демобилизован согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 года.

После окончания войны от имени Президиума Верховного Совета СССР вручена медаль «За освобождение Варшавы» от 29 июня 1948 года.

Награжден юбилейными медалями «Двадцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941 — 1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР» (21 октября 1969 года), «За доблестный труд в ознаменование 100-лет со дня рождения В.И.Ленина» (15 апреля 1970 г.), «30 лет победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945гг.» (25 августа 1976 г.)

Вернувшись на Родину, работал на благо района: в райпотребсоюзе, в ГЭС и в районном узле связи.

Воспитал 8-х детей. Ушел из жизни в 1992 году.

Луиза Гусукаева