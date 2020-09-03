Полтора миллиона составит сумма выплат для медработников, направленных в труднодоступные районы республики по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

На территории республики Дагестан продолжается реализация программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор». В текущем году были сняты ограничения по возрасту для участников данных проектов. Подать документы могут медики старше пятидесяти лет.

Изменения коснулись и денежных выплат. Возросла сумма для тех медработников, которые переедут на работу в труднодоступные районы республики.

Для участия в программе необходимо подать документы в Министерство здравоохранения РД. Вся необходимая информация по тел. 8 (8722) 67-90-58