Полпредство в СКФО будет помогать СКФО в борьбе с коронавирусом

Полномочный представитель Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провел совещание с участием глав субъектов Северо-Кавказского федерального округа, на котором были всесторонне рассмотрены вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации в СКФО и меры по ее стабилизации. В совещании принял участие и Глава Дагестана Сергей Меликов.

Отмечается устойчивый рост заболеваемости коронавирусом. Ситуация имеет тенденцию к усложнению, а нагрузка на систему здравоохранения субъектов возросла в разы.

«Пока темпы прироста в округе не превышают среднероссийские показатели, мы должны максимально эффективно использовать имеющийся резерв времени и мобилизовать силы и средства. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в рамках совещания с членами Правительства Российской Федерации 20 октября обсудил эпидемиологическую обстановку в стране и дал ряд поручений по ее стабилизации.

В частности, Правительство Российской Федерации будет обеспечивать ежесуточный мониторинг доступности лекарственных препаратов и медицинского кислорода.

Достигнуты договоренности в указанной сфере с Министерством обороны Российской Федерации об оказании помощи субъектам с наиболее сложной обстановкой. Кроме того, Минздраву России поручено оказать кадровую поддержку и направить высококлассных специалистов в регионы с непростой ситуацией. Как видите, определенные возможности сейчас у нас есть, рекомендую ими воспользоваться на данном этапе, пока не наступил пик эпидемиологической ситуации», – обращаясь к руководителям субъектов, подчеркнул Юрий Чайка.

Полпред призвал строжайшим образом соблюдать установленные ограничения.