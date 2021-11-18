Полпред Президента РФ в СКФО прошел ревакцинацию

Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Для повторной иммунизации была использована вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

После проведенной процедуры Юрий Чайка подчеркнул важность формирования коллективного иммунитета для стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции по всей стране, в том числе в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Его можно достичь только при условии соблюдения всех требований медицинских работников, в обязательном порядке включающих массовую иммунизацию.

«При этом вовремя сделанная ревакцинация так же принципиально важна, потому что помогает обеспечить постоянную устойчивую защиту. Нам всем необходимо постараться снизить риск заболевания для себя и уберечь своих близких», — отметил полпред.