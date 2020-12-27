ПОЛОЖЕНИЕ о Ежегодном, Всероссийском открытом, дистанционном (online) конкурсе, посвященном Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

«Дорогой жизни названа!»,

в рамках Всероссийского музыкального проекта

«Мы за Великую Державу»

Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург,

Дата проведения: с 20 января 2021г. по 27 января 2021 г.

Начало: 13.00 час.

Дата подачи заявок:

с 01 ноября 2020 года до 20 января 2021г. /включительно/

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Ежегодный, Всероссийский открытый, дистанционный (online) конкурс, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, «Дорогой жизни названа!», в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Конкурс приурочен к государственному празднику, «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» или «День воинской славы России», отмечается ежегодно 27 января. Этот день посвящен всем жителям Ленинграда и воинам, которые его освобождали. Задачей является сохранение исторической памяти о том периоде, когда многочисленные жертвы одних смогли подарить жизни другим. Особенно актуален этот праздник сейчас, когда многие хотят извратить и переписать историю. Он нужен для того, чтобы защитить значимость Советского Союза и всего многонационального его народа в Победе над гитлеровской Германией и передать ее новым поколениям, также призывающий людей не только вспомнить знаковые исторические события, но и напомнить гражданам стран СНГ о важности межнационального сплочения. Ведь только вместе, двигаясь в одном направлении, можно справиться с трудностями, преодолеть препятствия и устранить разногласия между собой.

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года, подписным Президентом России Владимиром Путиным «О внесении изменений в ст. 1» федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 N 32-ФЗ начиная с 2014 года, 27 января является Днем воинской славы России, потому что именно в этот день в 1944 году

произошло полное освобождение советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск и называется — «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения Ежегодного, Всероссийского открытого, дистанционного (online) конкурса, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, «Дорогой жизни названа!», в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» (далее–Конкурс). Конкурс проводится при поддержке:

Администрации Президента РФ;

Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств;

Комитета по культуре Государственной Думы

федерального Собрания Российской Федерации;

Министерства культуры Российской Федерации;

Министерства обороны Российской Федерации;

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга;

Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

1.3. Учредителем конкурса является:

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга;

Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

Региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств»;

Продюсерский центр «Театр-студия Владимира Беличенко»;

Казачий Информационно-аналитический центр.

Организатором конкурса является:

Региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств»;

Казачий Информационно-аналитический центр.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Основной целью Конкурса является сохранение исторической памяти о том периоде, когда многочисленные жертвы одних смогли подарить жизни другим.

2.2. Пропаганда идеи объединения народов на основе единых культурно-этнических и морально-нравственных ценностей;

2.3. Изучение истории развития дружественных, добрососедских и братских отношений во славу сохранения единых культурных традиций и преемственности поколений во благо сохранения мира на земле.

2.4. Привлечение внимания молодого поколения к исторически сложившимся отношениям между народами, как основой, сформировавшей культуру Великой и многоликой Руси, являющейся целостной системой мировоззренческих, морально-нравственных ориентиров, совершенно созидательных по своему характеру, в которой все проверено веками, сбалансировано историей.

2.5. Популяризация идей и моральных принципов Единой и целостной Руси, как важнейшего субъекта духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина.

2.3. Задачи Конкурса:

 Активизация гражданской позиции молодежи и подрастающего поколения на основе привлечения внимания к многовековым достижениям в области народного художественного творчества, народного фольклора, культуры и искусств;

 Достойное восприятие достижений народного художественного творчества культуры и искусств народов, населяющих постсоветское пространство, СНГ и Российскую Федерацию, в области развития авторского, поэтического, вокального, музыкально-инструментального, хореографического, циркового и иного исполнительского искусства;

 Творческое общение с коллегами из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья;

 Стремление хранить и развивать лучшие традиции авторского, поэтического, вокального, музыкально-инструментального, хореографического, циркового и иного исполнительского искусства;

 Признание и поддержка наиболее талантливых авторов, поэтов и исполнителей, работающих в жанре народного творчества;

 Активное участие молодого поколения, в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания, на примере истории развития России;

 Негативное отношение к экстремизму, национализму, фашизму, терроризму, и разжигание межнациональной розни;

 Ежегодный выпуск видео альбомов лучших музыкальных произведений вокально-инструментального жанра представляющих культурную ценность;

 Улучшение социально-психологического климата в организованных коллективах детей и подростков, создание творческой атмосферы в молодежной среде;

 Объединение творческих ресурсов региональных, межрегиональных и международных фестивалей и конкурсов, подобного рода, всех субъектов Российской Федерации.

2.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи организаторов, сроки проведения, участников, условия проведения, порядок рассмотрения заявок, конкурсных и концертных программ, а также утверждает принципы награждения победителей и участников.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане постсоветского пространства, СНГ и Российской Федерации, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники в возрасте от 3 лет и выше:

Школьники, учащиеся, студенты, кадеты казачьих и иных корпусов и классов, военнослужащие войсковых частей, силовых структур, курсанты высших военных учебных заведений и училищ, творческие коллективы общественных организаций и государственных учреждений, поэты, молодые авторы и исполнители произведений в песенном, музыкально–инструментальном и хореографическом жанрах народного творчества, проживающие как в странах постсоветского пространства, СНГ и Российской Федерации. Каждый участник Конкурса представляет любое количество произведений.

Победителям и Лауреатам Региональных, Межрегиональных, Всероссийских, Международных фестивалей народного творчества, субъектов Российской Федерации, стран постсоветского пространства и СНГ, по соответствующим номинациям данного Конкурса явка необходима.

Участниками Конкурса могут стать как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества, включающего в себя: авторское, поэтическое, вокальное, музыкально-инструментальное, хореографическое, исполнительское и иные виды искусств.

3.2. Возраст участников:

Номинация «Вокал» — не менее 3-х лет, на момент начала конкурсной программы и без ограничения возраста;

Номинация «Песни из репертуара Филиппа Киркорова» от 7-и лет и без ограничения возраста.

Номинация «Песни из репертуара Иосифа Кобзона» от 7-и лет и без ограничения возраста.

Номинация «Художественное слово» — от 7-и лет и без ограничения возраста;

Номинация «Музыкально-инструментальное искусство» — не менее 3-х лет, на момент начала конкурсной программы и без ограничения возраста;

Номинация «Хореография» от 7-и лет и без ограничения возраста;

Номинация «Авторская песня» от 7-и лет и без ограничения возраста;

Номинация «Оригинальный жанр» от 7-и лет и без ограничения возраста.

Номинация «Разговорный жанр» (классический и юмористический) от 7-и лет и без ограничения возраста.

3.3. Организаторы оставляют за собой право на трансляцию мероприятия по телевидению и радио, а также право производить аудио и видеозаписи с дальнейшим их распространением без дополнительного гонорара участникам конкурса.

4. НОМИНАЦИИ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ

4.1. Ежегодный, Всероссийский открытый, дистанционный (online) конкурс, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, «Дорогой жизни названа!», в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу», проводится по номинациям:

4.1.1. Номинация «Вокал» — от 3-х лет, жанры:

Эстрадный вокал (аккомпанемент на выбор: авторское исполнение на инструменте, ансамбль, оркестр, фонограмма, хоровое пение);

Народный вокал (аккомпанемент на выбор: авторское исполнение на инструменте, ансамбль, оркестр, фонограмма, хоровое пение);

Академический вокал (аккомпанемент на выбор: авторское исполнение на инструменте, ансамбль, оркестр, фонограмма, хоровое пение);

Конкурс проводится в следующих формах:

Сольное пение;

Дуэт;

Малый ансамбль (от 2 до 5 чел.);

Большой ансамбль (от 6 до 12 чел.);

Хор (малой формы до 20 чел.).

Возрастные категории:

А – дети от 3 до 5 лет;

А 1 – дети от 6 до 9 лет;

А 2 – дети-старшие от 10 до 13 лет;

В – юниоры 14-17 лет;

В 1 – взрослые от 18 до 25лет;

В 2 – профи от 26 до 45 лет;

С – от 46 до 59 лет;

С 1 – от 60 лет и без ограничения возраста.

4.1.2. Если участники коллектива относятся к разным возрастным категориям, возрастная группа определяется по преобладающему возрасту;

4.1.3. В спорных случаях определение возрастной группы вопрос решается по согласованию с членами жюри.

4.2.1. Номинация «Песни из репертуара Филиппа Киркорова» от 7-и лет и без ограничения возраста.

Конкурс проводится в следующих формах:

Сольное пение;

Дуэт;

Малый ансамбль (от 2 до 5 чел.);

Большой ансамбль (от 6 до 12 чел.);

Хор (малой формы до 20 чел.).

Возрастные категории:

А 1 – дети от 6 до 9 лет;

А 2 – дети-старшие от 10 до 13 лет;

В – юниоры 14-17 лет;

В 1 – взрослые от 18 до 25лет;

В 2 – профи от 26 до 45 лет;

С – от 46 до 59 лет;

С 1 – от 60 лет и без ограничения возраста.

4.2.2. Если участники коллектива относятся к разным возрастным категориям, возрастная группа определяется по преобладающему возрасту; 4.2.3. В спорных случаях определение возрастной группы вопрос решается по согласованию с членами жюри.

4.3.1. Номинация «Песни из репертуара Иосифа Кобзона» от 7-и лет и без ограничения возраста.

Конкурс проводится в следующих формах:

Сольное пение;

Дуэт;

Малый ансамбль (от 2 до 5 чел.);

Большой ансамбль (от 6 до 12 чел.);

Хор (малой формы до 20 чел.).

Возрастные категории: А 1 – дети от 6 до 9 лет;

А 2 – дети-старшие от 10 до 13 лет;

В – юниоры 14-17 лет;

В 1 – взрослые от 18 до 25лет;

В 2 – профи от 26 до 45 лет;

С – от 46 до 59 лет;

С 1 – от 60 лет и без ограничения возраста.

4.3.2. Если участники коллектива относятся к разным возрастным категориям, возрастная группа определяется по преобладающему возрасту;

4.3.3. В спорных случаях определение возрастной группы вопрос решается по согласованию с членами жюри.

4.4.1. Номинация «Художественное слово» от 7-и лет и без ограничения возраста.

Направления:

Проза;

Поэзия;

Сказ;

Былина.

Возрастные категории:

А 1 – дети от 7 до 9 лет;

А 2 – дети старшие от 10 до 13лет;

В – юниоры от 14 до 17 лет;

В 1 – взрослые от 18 до 25 лет;

В 2 – профи от 26 до 45 лет;

С – от 46 до 59 лет;

С 1 –от 60 лет и без ограничения возраста.

4.5.1. Номинация «Музыкально-инструментальное искусство» — от 3-х лет, и без ограничения возраста.

Жанры: Конкурс проводится в следующих формах:

Сольное исполнение на инструменте по выбору; (обязательно к заявке прилагается нотный материал произведения);

Дуэт; Малый ансамбль (от 2 до 5 чел.);

Большой ансамбль (от 6 до 12 чел.);

Оркестр (малой формы до 20 чел.);

Возрастные категории:

А – дети от 6 до 9 лет;

А 1 – дети-старшие от 10 до 13 лет;

В – юниоры 14-17 лет;

В 1 – взрослые от 18 до 25лет;

В 2 – профи от 26 до 45 лет;

С – от 46 до 59 лет;

С 1 – от 60 лет и без ограничения возраста.

4.5.2. Если участники коллектива относятся к разным возрастным категориям, возрастная группа определяется по преобладающему возрасту;

4.5.3. В спорных случаях определение возрастной группы вопрос решается по согласованию с членами жюри.

4.6.1. Номинация «Хореография» — от 7-х лет, и без ограничения возраста.

Жанры:

Эстрадный танец (сопровождение на выбор: ансамбль, оркестр, фонограмма);

Народный танец (сопровождение на выбор: ансамбль, оркестр, фонограмма);

Спортивная хореография (сопровождение на выбор:

ансамбль, оркестр, фонограмма).

Конкурс проводится в следующих формах:

Сольное исполнение;

Хореографический коллектив (от 2 до 5 чел.);

Хореографический коллектив (от 6 до 12 чел.);

Хореографический коллектив (до 20 чел.).

Возрастные категории:

А – дети от 7 до 9 лет;

А 1 – дети-старшие от 10 до 13 лет;

В – юниоры 14-17 лет;

В 1 – взрослые от 18 до 25лет;

В 2 – профи от 26 до 45 лет;

С – от 46 до 59 лет;

С 1 – от 60 лет и без ограничения возраста.

4.6.2. Если участники коллектива относятся к разным возрастным категориям, возрастная группа определяется по преобладающему возрасту;

4.6.3. В спорных случаях определение возрастной группы вопрос решается по согласованию с членами жюри.

4.7.1. Номинация «Авторская песня» — от 7-х лет и без ограничения возраста. Авторская песня (аккомпанемент на выбор: авторское исполнение на инструменте, сопровождение — ансамбль, оркестр, фонограмма);

Конкурс проводится в следующих формах:

Сольное пение;

Автор – исполнитель (обязательно к заявке прилагается текст песни и нотный материал);

Дуэт;

Малый ансамбль (от 2 до 5 чел.);

Большой ансамбль (от 6 до 12 чел.);

Хор (малой формы до 20 чел.).

Возрастные категории:

А – дети от 7до 9 лет;

А 1 – дети-старшие от 10 до 13 лет;

В – юниоры 14-17 лет;

В 1 – взрослые от 18 до 25лет;

В 2 – профи от 26 до 45 лет;

С – от 46 до 59 лет;

С 1 – от 60 лет и без ограничения возраста.

4.7.2. Если участники коллектива относятся к разным возрастным категориям, возрастная группа определяется по преобладающему возрасту;

4.7.3. В спорных случаях определение возрастной группы вопрос решается по согласованию с членами жюри.

4.8.1 Номинация «Оригинальный жанр» — от 7 лет и без ограничения возраста.

Конкурс проводится в следующих формах:

Сольное выступление;

Дуэт;

Малая группа (от 2 до 5 чел.);

Большая группа (от 6 до 12 чел.);

Массовый номер (до 20 чел.).

Возрастные категории:

А – дети от 7до 9 лет;

А 1 – дети-старшие от 10 до 13 лет;

В – юниоры 14-17 лет;

В 1 – взрослые от 18 до 25лет;

В 2 – профи от 26 до 45 лет;

С – от 46 до 59 лет;

С 1 – от 60 лет и без ограничения возраста.

4.8.2. Если участники относятся к разным возрастным категориям, возрастная группа определяется по преобладающему возрасту;

4.8.3. В спорных случаях определение возрастной группы вопрос решается по согласованию с членами жюри.

4.9.2. Номинация «Разговорный жанр» от 7 лет и без ограничения возраста. Конкурс проводится в следующих формах:

Сольное выступление; Дуэт;

Малая группа (от 2 до 5 чел.);

Большая группа (от 6 до 12 чел.);

Возрастные категории:

А – дети от 7до 9 лет;

А 1 – дети-старшие от 10 до 13 лет;

В – юниоры 14-17 лет;

В 1 – взрослые от 18 до 25лет;

В 2 – профи от 26 до 45 лет;

С – от 46 до 59 лет;

С 1 – от 60 лет и без ограничения возраста.

4.9.2. Если участники относятся к разным возрастным категориям, возрастная группа определяется по преобладающему возрасту;

4.9.3. В спорных случаях определение возрастной группы вопрос решается по согласованию с членами жюри.

4.6.3. В спорных случаях определение возрастной группы вопрос решается по согласованию с членами жюри.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Обязательные требования:

5.1.1. Номинация «Вокал»:

 Для участия можно представить любое количество номеров, в любом жанре, продолжительностью каждого не более 7 минут;

 Конкурсное исполнение проводится аккопело, с использованием фонограммы «минус», «живого» аккомпанемента — фортепиано, баян, гитара и т.п.; сопровождение — инструментальный ансамбль, оркестр;

 Не допускается дублирование мелодии в аккомпанементе или фонограмме (double-track);

 Допускается использование фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями (за исключением бэк-вокала, дублирующего основную мелодию);

 Возможно участие бэк-вокалистов (по заявлению конкурсанта);

 Вокально-инструментальный ансамбль исполняет конкурсное произведение в 2-х, 3-х голосном исполнении, дуэты – в 2-х-голосном;

5.1.2. Номинация «Песни из репертуара Филиппа Киркорова»:

 Для участия можно представить любое количество номеров, в любом жанре, продолжительностью каждого не более 7 минут;

 Участники присылают свои заявки с исполнением песен на ватсап (WhatsApp – мессенджер) на телефон +7-967-535-15-51. Заявке присваивается регистрационный номер. Полученный видео материала по WhatsApp пересылается народному артисту Российской Федерации Бедросу Киркорову, который дает право исполнения песен, на конкурсе, присылая в оргкомитет оригинал фонограмму плюс (+) и минус (-);

 Участник, которому удостоилось право исполнения песен из репертуара Филиппа Киркорова, записывает на видео исполнение песни под фонограмму минус, предоставленную Бедросом Киркоровым, в любом формате и высылает вновь видео в оргкомитет Конкурса, с указанием ранние присвоенному ему регистрационному номеру. По результатам рассмотрения видео материала, победителям и участникам высылается отдельный по номинации диплом за подписью: Председатель жюри – народный артист РФ Бедрос Киркоров; Член жюри — народный артист РФ Филипп Киркоров: Руководитель проекта – кандидат педагогических наук, Владимир Беличенко.

 Конкурсное исполнение проводится аккопело, с использованием фонограммы «минус», «живого» аккомпанемента — фортепиано, баян, гитара и т.п.; сопровождение — инструментальный ансамбль, оркестр;

 Не допускается дублирование мелодии в аккомпанементе или фонограмме (double-track);

 Допускается использование фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями (за исключением бэк-вокала, дублирующего основную мелодию);

 Возможно участие бэк-вокалистов (по заявлению конкурсанта);

 Вокально-инструментальный ансамбль исполняет конкурсное произведение в 2-х, 3-х голосном исполнении, дуэты – в 2-х-голосном;

5.1.3. Номинация «Песни из репертуара Иосифа Кобзона»:

Для участия можно представить любое количество номеров, в любом жанре, продолжительностью каждого не более 7 минут;

 Конкурсное исполнение проводится аккопело, с использованием фонограммы «минус», «живого» аккомпанемента — фортепиано, баян, гитара и т.п.; сопровождение — инструментальный ансамбль, оркестр;

 Не допускается дублирование мелодии в аккомпанементе или фонограмме (double-track);

 Допускается использование фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями (за исключением бэк-вокала, дублирующего основную мелодию);

 Возможно участие бэк-вокалистов (по заявлению конкурсанта);

 Вокально-инструментальный ансамбль исполняет конкурсное произведение в 2-х, 3-х голосном исполнении, дуэты – в 2-х-голосном;

 Конкурсное исполнение проводится аккопело, с использованием фонограммы «минус», «живого» аккомпанемента — фортепиано, баян, гитара и т.п.; сопровождение — инструментальный ансамбль, оркестр;

 Не допускается дублирование мелодии в аккомпанементе или фонограмме (double-track);

 Допускается использование фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями (за исключением бэк-вокала, дублирующего основную мелодию);

 Возможно участие бэк-вокалистов (по заявлению конкурсанта);

 Вокально-инструментальный ансамбль исполняет конкурсное произведение в 2-х, 3-х голосном исполнении, дуэты – в 2-х-голосном;

5.1.4. Номинация «Художественное слово»:

 Для участия можно представить любое количество номеров (проза, поэзия) продолжительностью каждого не более 10 минут;

 ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени (10 минут) возможно, только по согласованию с Оргкомитетом при подаче Заявки.

 Значительное превышение установленного хронометража может повлиять на оценку Жюри.

5.1.5. Номинация «Музыкально-инструментальное искусство»:

 Для участия можно представить любое количество номеров, продолжительностью каждого не более 10 минут;

 ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени (10 минут) возможно, только по согласованию с Оргкомитетом при подаче Заявки;

 Значительное превышение установленного хронометража может повлиять на оценку Жюри.

5.1.6. Номинация «Хореография»: Для участия можно представить любое количество номеров, продолжительностью каждого не более 10 минут;

 ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени (10 минут) возможно, только по согласованию с Оргкомитетом при подаче Заявки.

 Значительное превышение установленного хронометража может повлиять на оценку Жюри.

5.1.7. Номинация «Авторская песня»: Для участия можно представить любое количество номеров, продолжительностью каждого не более 7 минут;

 Конкурсное исполнение проводится аккопело, с использованием фонограммы «минус»; «живого» аккомпанемента — фортепиано, баян, гитара и т.п.; сопровождение — инструментальный ансамбль, оркестр;

 Не допускается дублирование мелодии в аккомпанементе или фонограмме (double-track);

 Допускается использование фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями (за исключением бэк-вокала, дублирующего основную мелодию);

 Возможно участие бэк-вокалистов (по заявлению конкурсанта);

5.1.8. Номинация «Оригинальный жанр»:

 Для участия можно представить любое количество номеров, в любом жанре, продолжительностью каждого не более 7 минут;

 (акробаты, фокусники, клоуны, жонглеры, пародисты, воздушные гимнасты, дрессировщики, джигитовка) Для участия можно представить любое количество номеров, продолжительностью каждого не более 7 минут;

 ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени (10 минут) возможно, только по согласованию с Оргкомитетом при подаче Заявки.

 Значительное превышение установленного хронометража может повлиять на оценку Жюри.

5.1.9. Номинация «Разговорный жанр» (классический, юмористический):

 ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени (10 минут) возможно, только по согласованию с Оргкомитетом при подаче Заявки.

 Значительное превышение установленного хронометража может повлиять на оценку Жюри.

6. ПРОГРАММА

6.1. Номинация «Вокал»:

6.1.1. Конкурсант обязан предоставить видео материал.

6.2. Номинация «Песни из репертуара Филиппа Киркорова»:

6.2.1. Конкурсант обязан предоставить видео материал.

6.3. Номинация «Песни из репертуара Иосифа Кобзона»:

6.3.1. Конкурсант обязан предоставить видео материал.

6.4. Номинация «Художественное слово»:

6.4.1. В конкурсную программу могут быть включены:

 Сказания о былинных героях казаках;

 Отрывки из литературных произведений, соответствующие тематике конкурса;

 Стихотворения;

 Проза.

6.5. Номинация «Музыкально-инструментальное искусство»:

6.5.1. Конкурсант обязан предоставить видео материал в номинации «Музыкально-инструментальное искусство».

6.5.2. Конкурсант предоставляет видео материал в любом жанре и численном составе аккомпанемента согласно настоящего положения.

6.6. Номинация «Хореография»: Конкурсант обязан предоставить видео материал в номинации «Хореография».

6.6.1. Конкурсант предоставляет видео материал в любом жанре.

6.7. Номинация «Авторская песня»: Конкурсант обязан предоставить видео материал в номинации «Авторская песня».

6.8. Номинация «Оригинальный жанр»: Конкурсант обязан предоставить видео материал в номинации «Оригинальный жанр».

6.9. Номинация «Разговорный жанр» Конкурсант обязан

предоставить видео материал в номинации «Разговорный жанр».

7. АВТОРСКИЕ И ДРУГИЕ ПРАВА

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые произведения несут сами участники и их руководители.

7.2. Родители (опекуны) с подачей заявки автоматически дают согласие на обработку персональных данных конкурсантов. Несут ответственность за детей и обязуются соблюдать данные правила.

8.УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

8.1. Для участия необходимо отправить Заявку до 20 января 2021г. (включительно) по форме (Приложение № 2, № 3, №4, № 5 № 6, № 7 № 8, № 9, № 10) с пометкой Конкурс «Дорогой жизни названа!».

8.2. Каждый участник (солист, коллектив, ансамбль, группа, хор) имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием предоставления отдельной Заявки на каждую номинацию и оплаты за каждую последующую номинацию в полном объёме. Информация участников, присланная в Оргкомитет, используется в рекламных материалах Конкурса. 8.3. Полный возраст участника определяется на день проведения Конкурса, (несоответствие возрастной группе ансамбля, группы, хора может составлять не более 25 % от общего количества, возможно участие смешанной группы, по личному заявлению руководителя коллектива). Возраст участников может быть проверен по документам Председателем Жюри или Президентом Конкурса.

9.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС

9.1. Заполните Заявку (Приложение № 2, № 3, №4, № 5 № 6, № 7, № 8, № 9, № 10), прикрепите фото и видео вашего выступления / формат — MPEG-4, AVI, отправьте до 20 января 2021 года на электронный адрес с пометкой Конкурс «Дорогой жизни названа!»:

aragorn-studio@mail.ru

9.2. Вам будет выслан ответ о принятии Вашей заявки и реквизиты для оплаты – и обязательно будет присвоен регистрационный номер. ЕГО НАДО ЗАПОМНИТЬ для оплаты Организационного взноса и указать в платежном поручении.

10. ЖЮРИ КОНКУРСА

10.1. Жюри Конкурса, формируется из числа специалистов в области культуры и искусств: ведущих педагогов учебных заведений, известных артистов, композиторов, музыкантов, актёров, поэтов и театральных деятелей.

10.2. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-и балльной системе. При превышении регламентированного времени выступления более чем на 40 сек, снимается 2 балла. При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на призовые места – эти места не присуждаются. А также допускается дублирование призовых мест. Оценочные баллы, согласно конкурсным протоколам, не выносятся на всеобщее обсуждение. 1

10.3. Жюри не имеет право разглашать результаты Конкурса до официальной Церемонии награждения конкурсантов. Награждение конкурсантов, независимо от занятого места, проводится по окончанию конкурсного выступления возрастной категории, по почте России, электронной почте или визуального присутствия.

10.4. Решение Жюри является окончательным и изменению не подлежит.

10.5. Критерии оценок:

10.5.1. Номинация «Вокал»:

Исполнительское мастерство и техника исполнения, уровень развития вокальных навыков, звуковедение, выразительность исполнения, диапазон, соответствие стилю произведения, уровень сложности, оригинальность, соответствие репертуара возрастной категории, чувство ритма, умение пользоваться микрофоном;

Профессионализм — умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения, умение выстроить драматургию песни;

Сценический образ (в понятие «сценический образ» входят совокупность средств и приемов сценического поведения исполнителя, умение свободно вести себя на сцене, пластично двигаться, соответствие постановки номера содержанию песни, уровень художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита, оригинальность исполнения);

Артистизм – презентация, умение преподнести;

Имидж – костюм, подача номера, создание художественного образа.

10.5.2. Номинация «Песни из репертуара Филиппа Киркорова»:

Исполнительское мастерство и техника исполнения, уровень развития вокальных навыков, звуковедение, выразительность исполнения, диапазон, соответствие стилю произведения, уровень сложности, оригинальность, соответствие репертуара возрастной категории, чувство ритма, умение пользоваться микрофоном;

Профессионализм — умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения, умение выстроить драматургию песни;

Сценический образ (в понятие «сценический образ» входят совокупность средств и приемов сценического поведения исполнителя, умение свободно вести себя на сцене, пластично двигаться, соответствие постановки номера содержанию песни, уровень художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита, оригинальность исполнения);

Артистизм – презентация, умение преподнести;

Имидж – костюм, подача номера, создание художественного образа.

10.5.3. Номинация «Песни из репертуара Иосифа Кобзона»:

Исполнительское мастерство и техника исполнения, уровеньразвития вокальных навыков, звуковедение, выразительность исполнения, диапазон, соответствие стилю произведения, уровень сложности, оригинальность, соответствие репертуара возрастной категории, чувство ритма, умение пользоваться микрофоном;

Профессионализм — умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения, умение выстроить драматургию песни;

Сценический образ (в понятие «сценический образ» входят совокупность средств и приемов сценического поведения исполнителя, умение свободно вести себя на сцене, пластично двигаться, соответствие постановки номера содержанию песни, уровень художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита, оригинальность исполнения);

Артистизм – презентация, умение преподнести;

Имидж – костюм, подача номера, создание художественного образа.

10.5.4. Номинация «Художественное слово»:

Полнота и выразительность раскрытия темы произведения;

Артистизм, раскрытие и яркость художественного образа;

Исполнительский уровень, сложность исполняемого произведения;

Дикция и произношение;

Общее художественное впечатление.

10.5.5. Номинация «Музыкально-инструментальное искусство»:

10.5.5.1 Основные критерии оценки по номинациям Конкурса:

Соответствие репертуара возрастной категории;

Техника исполнения;

Эмоциональная выразительность, создание художественного образа;

Оригинальное прочтение материала.

10.5.6. Номинация «Хореография»: Во всех номинациях ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать:

Элементы стриптиза;

Открытый огонь, острые предметы;

Животных;

Предметы, засоряющие сцену;

Оружие и другие средства самообороны и защиты;

10.5.6.1. Критерии оценки танцевального номера:

1) Техника исполнения – наиболее рациональное и правильное использование движений для выражения основной мысли хореографического произведения:

Соответствие движений выбранному танцевальному стилю(направлению);

Уровень сложности;

Оригинальность;

Музыкальность (ритмичность) – умение протанцевать музыку, выделив сильные и слабые доли;

Синхронность;

Качество исполнения (объем, качество движений, проученность движений).

2)Рисунок танца – перемещение по площадке, в т. ч. Относительно других танцоров:

Оригинальность и неординарность концепции, истории, идеи или темы;

Использование связок между элементами танца, отсутствие не обоснованных пауз;

Рациональное использование танцевальной площадки;

Выбор танцевальных элементов;

Фигуры танца, их вариации;

Взаимодействие танцоров друг с другом;

3)Имидж:

Использование реквизита;

Актуальность и правильность подбора музыкальной композиции;

Артистизм — умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика;

Соответствие движений эстетическим нормам, манеры;

Макияж, прическа;

Костюм;

Самопрезентация (самовыражение) — ощущение себя включенным в танец;

Эмоциональное, энергичное и свободное танцевание;

Наличие поклона, уход со сцены;

4)Зрелищность/собственно шоу:

зрелищность или воздействие на публику;

уместность костюма, так как это имеет отношение к концепции наряду со сменой костюма, истории, идеи или темы, усиливает ли он всю презентацию;

изобретательные и интересные визуальные эффекты с использованием декораций и интересного дизайна;

Контакт со зрителем.

5)Максимальное количество баллов по критериям:

Техника, хореография: 10 баллов;

Рисунок танца, синхрон: 10 баллов;

Имидж, стиль, музыкальная композиция: 10 баллов;

Зрелищность, контакт со зрителем: 10 баллов.

10.5.7. Номинация «Авторская песня»:

10.5.7.1. Критерии оценки конкурсных выступлений участников конкурса авторской песни:

10.5.7.2 Выступления участников конкурса оценивает жюри в составе известных музыкантов-исполнителей, лауреатов всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, специалистов в области музыкального и поэтического искусства.

10.5.7.3. Критерии оценки конкурсных выступлений в номинациях «Автор музыки», «Автор песни»:

качество исполнения;

идейно-художественный уровень поэтического текста;

оригинальность музыкального материала;

композиционная целостность произведения.

10.5.8. Номинация «Оригинальный жанр»:

10.5.8.1. Критерии оценки концертной программы:

качество и сложность исполнения;

сценарное и режиссерское мастерство;

оригинальность творческого замысла и воплощения;

эмоциональное воздействие и смысловая нагрузка;

исполнительское мастерство и артистизм;

общий уровень, культура исполнения и поведения на сцене (в том числе и внешний вид исполнителей);

яркость образа;

артистизм;

художественное оформление номера (реквизит, костюмы);

оригинальность;

стилистическая целостность, композиционная цельность номера;

оригинальность музыкального материала;

красочность и разнообразие программы;

массовость.

10.5.9. Номинация «Разговорный жанр»: Критерии оценки номинации «Разговорный жанр»:

яркость образа;

артистизм;

уровень исполнительского мастерства;

уникальность таланта;

оформление номера;

костюм;

индивидуальность;

соответствие исполняемого репертуара возрасту участника;

красочность и разнообразие программы;

оригинальность творческого замысла и воплощения

эмоциональное воздействие и смысловая нагрузка.

10.6. Результаты конкурса с Оргкомитетом не обсуждаются, оглашаются только на Церемонии награждения.

11. ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА

Степень

Минимальный балл

Максимальный бал

Гран-при

9,9

10

Лауреат I степени

9,5

9,9

Лауреат II степени

9

9,5

Лауреат III степени

8,5

8,8

Дипломант I степени

8

8,5

Дипломант II степени

7,5

7,8

Дипломант III степени

7

7,5

Участник

2

6,8

12. НАГРАЖДЕНИЕ

12.1. Победителями Конкурса являются:

обладатель Гран-при и обладатели званий «Лауреатов I, II, III степеней», которые определяют члены Жюри по результатам Конкурса.

12.2. Победителям вручаются соответствующие Дипломы, призы и памятные подарки как визуально, так и по почте России.

12.3. Все участники получают Диплом участника Конкурса.

12.4. По усмотрению Оргкомитета участникам могут присуждаться Специальные призы от Партнёров Конкурса, награды и памятные подарки.

12.5. Сведения об участниках Конкурса (включая фамилию, имя отчества участника, ФИО художественного руководителя, название учебного заведение и населенного пункта) заносятся в дипломы «Лауреат», «Дипломант» в соответствии с заявкой.

12.6. В случае обнаружения ошибки или неточности, допущенной лицом, подавшим заявку на участие, перепечатка указанных документов не осуществляется.

13. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Участие в конкурсе является добровольным.

13.2. Организационный взнос:

Вокал:

Солист – 1 500 рублей;

Дуэт –2 500 рублей;

Трио –3 500 рублей;

Ансамбль (малой формы / до 4-х человек/)– 4 000 рублей;

Ансамбль (большой формы /от 5-и человек/) каждый участник 750 рублей, но не более 6 000 рублей;

Хор (малой формы) – каждый участник – 750 рублей, но не более 9 000 рублей.

«Песни из репертуара Филиппа Киркорова»:

Солист – 1 500 рублей;

Дуэт –2 500 рублей;

Трио –3 500 рублей;

Ансамбль (малой формы / до 4-х человек/)– 4 000 рублей;

Ансамбль (большой формы /от 5-и человек/) каждый участник 750 рублей, но не более 6 000 рублей;

Хор (малой формы) – каждый участник – 750 рублей, но не более 9 000 рублей.

«Песни из репертуара Иосифа Кобзона»:

Солист – 1 500 рублей;

Дуэт –2 500 рублей;

Трио –3 500 рублей;

Ансамбль (малой формы / до 4-х человек/)– 4 000 рублей;

Ансамбль (большой формы /от 5-и человек/) каждый участник 750 рублей, но не более 6 000 рублей;

Хор (малой формы) – каждый участник – 750 рублей, но не более 9 000 рублей.

Художественное слово:

Чтец, актер/соло – 1000 рублей;

Чтец, актер/дуэт – 1 500 рублей;

Чтец, актер/малой формы (/до 5-и человек/) каждый участник — 750 рублей.

Музыкально-инструментальное искусство:

Соло – 1 500 рублей;

Дуэт – 2 500 рублей;

Трио – 3 500 рублей;

Ансамбль (до 6-х человек/)– 5 000 рублей;

Ансамбль (большой формы /от 6-и человек до 12 человек/) каждый участник 500 рублей, но не более 6 000 рублей;

Оркестр – (от 12-и человек) каждый участник – 750 рублей, но не более 9 000 рублей.

Номинация «Хореография»:

Макияж, прическа;

Соло – 1 000 рублей;

Дуэт – 2 500 рублей;

Трио – 3 500 рублей;

Коллектив (до 6-х человек)– 5 000 рублей;

Коллектив (до 12 человек) каждый участник 500 рублей, но не более 6 000 рублей;

Коллектив – (от 12-и человек) каждый участник – 750 рублей, но не более 12 000 рублей.

Номинация «Авторская песня»:

Соло – 1 500 рублей;

Дуэт – 2 500 рублей;

Трио – 3 500 рублей;

Коллектив (до 6-х человек) – 5 000 рублей;

Коллектив (до 12 человек) каждый участник 750 рублей, но не более 6 000 рублей;

Коллектив – (от 12-и человек) каждый участник – 750 рублей, но не более 12 000 рублей.

Номинация «Оригинальный жанр»:

Соло – 1 500 рублей;

Дуэт – 2 500 рублей;

Трио – 3 500 рублей;

Коллектив (до 6-х человек) – 5 000 рублей;

Коллектив (до 12 человек) каждый участник 750 рублей, но не более 6 000 рублей;

Коллектив – (от 12-и человек) каждый участник – 750 рублей, но не более 12 000 рублей.

Номинация «Разговорный жанр»:

Соло – 1 000 рублей;

Дуэт – 2 500 рублей;

Трио – 3 500 рублей;

Коллектив (до 6-х человек) – 5 000 рублей;

13.3. При отказе от участия в дистанционном (online) Конкурсе, оплата

Организационного конкурсного взноса не возвращается.

13.4. В стоимость организационного взноса входит:

Благодарственные письма для педагогов и руководителей;

Призы, дипломы и кубки (призы и кубки по возможности);

Специальные призы от спонсоров и партнеров.

13.5. Квитанция на оплату высылается после получения заявки от участника.

13.6. Оплата Организационных взносов производится на расчетный счет региональной общественной организации «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств» или на карту банка, с указанием основания платежа и в обязательном порядке регистрационного номера участника, присвоенного оргкомитетом при получении заявки.

13.7. Взносы должны быть оплачены Организатору полностью.

13.8. Оплаченные взносы не возвращаются.

14.ПРЕЗИДЕНТ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «МЫ ЗА ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ»

14.1 Президент – Беличенко Владимир Владимирович — кандидат педагогических наук, казачий полковник, поэт, певец, композитор, Председатель Президиума региональной общественной организации «Творческого Союза Работников Культуры и Искусств», почетный Академик международной академии культуры и искусств, Кавалер золотого почетного знака «Общественное признание».

14.2. Обязанности Президента проекта:

14.2.1. Формировать составы оргкомитетов Конкурсов, входящих в проект;

14.2.2. Утверждение председателей оргкомитетов Конкурсов, входящих в проект, избранных на открытом голосовании из числа членов оргкомитета;

14.2.3. Назначить художественных руководителей Конкурсов, входящих в проект;

14.2.4. Быть ответственным, за финансовое состояние Конкурсов, входящих в проект;

14.2.5. Контролировать использование бюджетов Конкурсов, входящих в проект;

14.2.6. Создать дирекцию Конкурсов, входящих в проект, и контролировать их деятельность;

14.2.7. Создать пиар группу Конкурсов, входящих в проект;

14.2.8. Создать административную группу Конкурсов, входящих в проект;

14.2.9. Вести переговоры от лица Конкурсов, входящих в проект;

14.2.10. Заключать договора в интересах Конкурсов, входящих в проект;

14.2.11. Быть представителем Конкурсов, входящих в проект, на официальном уровне и в средствах массовой информации.

15. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

15.1. Оргкомитет — персональный состав оргкомитета готовится президентом Всероссийского проекта «Мы за Великую Державу».

15.2. Руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом.

15.3. Председатель Оргкомитета Конкурса Ермаков Анатолий Артемьевич – генерал-полковник, доктор военных наук, профессор, Советник Губернатора Санкт-Петербурга, почетный член президиума Совета ректоров Санкт-Петербурга, член президиума Общественного Совета Санкт-

Петербурга.

15.4. Председатель оргкомитета Конкурса избирается открытым голосованием членами оргкомитета и утверждается Президентом Всероссийского проекта «Мы за Великую Державу».

15.5.В состав оргкомитета входят представители министерства культуры РФ, министерства образования РФ, министерства обороны РФ, Следственного Комитета РФ, Федерального агентства по делам национальностей РФ, ФСБ РФ, министерства внутренних дел РФ, государственных и муниципальных органов власти, специалисты в области вокального искусства, композиторского мастерства, музыкального инструментального исполнительства, поэты и прозаики, Председатель оргкомитета, Художественный руководитель, Председатель жюри, представители поддерживающих организаций и спонсоров. И другие заинтересованные представители общественных организаций.

15.6. Состав оргкомитета Конкурса:

Беликов Всеволод Федорович — председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, глава МО «Финляндский округ», полковник, Президент Творческого Союза Работников Культуры и Искусства;

Беличенко Владимир Владимирович — кандидат педагогических наук, казачий полковник, поэт, певец, композитор, Председатель Президиума региональной общественной организации «Творческого Союза Работников Культуры и Искусств», почетный Академик международной академии культуры и искусств.

Боровская Юлия Борисовна — первый заместитель председателя Президиума союза — общие вопросы, текущая деятельность;

Бородич Евгений Андреевич — Заместитель директора Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации, контр-адмирал;

Бойко Геннадий Григорьевич — солист государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-Концерт» народный артист Российской Федерации Бойко Г.Г.;

Зборовский Алексей Альбертович – казачий полковник, руководитель объединенной редакции казачьих СМИ, казачьего информационно-аналитического центра (КИАЦ);

Васильев Владимир Николаевич — председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Доктор технических наук, профессор, вице-президент Российского Союза Ректоров;

Высоцкий Игорь Владимирович — заместитель Председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Председатель Советов Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделений Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Председатель профильной комиссия по делам ветеранов и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;

Городилов Александр Дмитриевич – поэт, продюсер, руководитель дирекции региональной общественной организации «Творческого Союза Работников Культуры и Искусств»;

Долгань Андрей Евгеньевич — председатель Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Афганистана и воинов запаса»;

Дроздов Анатолий Владимирович — Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член постоянной комиссии по экологии и природопользованию и комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству, кандидата военных наук, полковник запаса;

Ермаков Анатолий Артемьевич – генерал-полковник, Советник Губернатора Санкт-Петербурга, почетный член президиума Совета ректоров Санкт-Петербурга, член президиума Общественного Совета Санкт-Петербурга;

Ефремов Александр Иванович — ректор Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, генерал-лейтенант, кандидат технических наук, почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации;

Зайцев Анатолий Григорьевич – первый заместитель Председателя Совета героев Санкт-Петербурга, герой Российской Федерации капитан первого ранга;

Купченко Сергей Михайлович – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член комитета по законодательству, постоянной комиссии по экологии и природопользованию. Председатель редакционной комиссии ЗС СПб, полковник запаса;

Лабутин Павел Алексеевич — депутат Законодательного собрания Ленинградской области, Почетный гражданин Ленинградской области, генерал-полковник, кандидат исторических наук;

Лебедев Виктор Михайлович — профессор, композитор, народный артист России, заведующий кафедрой Музыкального искусства эстрады и

художественной коммуникации Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства;

Мареев Виктор Иванович – генерал-майор запаса, ветеран боевых действий в демократические республики Афганистан, Чеченской республики;

Миронов Иван Кузьмич – атаман войскового казачьего общества «Центральное казачье войско», генерал-лейтенант запаса ФСБ РФ, казачий генерал;

Налимов Валерий Иванович — кандидат экономических наук, казачий генерал, атаман войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» (2006-2014 гг.), действительный Советник государственной службы I класса, заслуженный экономист Московской области;

Попсуй Сергей Петрович – Глава Некоммерческого партнерства «Инновационный центр Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Северо-запада Российской Федерации»;

Платов Павел Иванович – бывший атаман войскового казачьего общества «Забайкальской казачье войско», казачий генерал, заместитель атамана СКВРиЗ;

Фоменко Геннадий Дмитриевич — герой Российской Федерации, генерал-майор, Председатель Межрегиональной Общественной Организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;

Яровой Александр Сергеевич – казачий полковник, атаман Вологодского казачьего округа войскового казачьего общества «Центральное казачье войско», полковник вооруженных сил Российской Федерации в отставке.

15.7. Телефон для связи с Руководством Конкурса:

+7 (967) 535-15-51 Беличенко Владимир Владимирович;

E-mail: aragorn-studio@mail.ru

Группа «Вконтакте» — https://vk.com/club200310023

Веб-сайт: — https://soyuz-kultura.com/node/870

16. ДИРЕКТОР КОНКУРСА.

Городилов Александр Дмитриевич – поэт, продюсер, руководитель дирекции региональной общественной организации «Творческого Союза Работников Культуры и Искусств».

17. ЖЮРИ.

17.1. Оценка исполнителей и музыкального материала осуществляется профессиональным жюри.

17.2. Председатель жюри Конкурса: Киркоров Бедрос Филиппович — болгарский, советский и российский певец, народный артист Болгарии. народный артист РФ.

17.3.В состав конкурсной комиссии (жюри) входят специалисты, имеющие опыт экспертизы и оценки в области вокального искусства, хореографического искусства, композиторского мастерства, музыкального инструментального исполнительства, известные поэты и прозаики, а также руководители творческих коллективов, плодотворно работающих в жанрах современного искусства и народного творчества:

 Беличенко Владимир Владимирович — кандидат педагогических наук, казачий полковник, поэт, певец, композитор, Председатель Президиума «Творческого Союза Работников Культуры и Искусства», почетный Академик международной академии культуры и искусств;

 Бойко Геннадий Григорьевич — солист государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-концерт», народный артист Российской Федерации;

 Гладков Григорий Васильевич — советский и российский бард, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов и Союза кинематографистов России, член московского профкома драматургов, автор большого количества песен для детей (рекордсмен Книги рекордов Гиннесса России по количеству выпущенных альбомов с песнями для детей);

 Городилов Александр Дмитриевич – поэт, продюсер, руководитель дирекции региональной общественной организации «Творческого Союза Работников Культуры и Искусств»;

 Казановский Евгений Федорович — композитор, профессор, народный артист России;

 Лебедев Виктор Михайлович — профессор, композитор, народный артист России, заведующий кафедрой Музыкального искусства эстрады и художественной коммуникации Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства;

 Олимшоев Хуррам Гуломшоевич – Руководитель ансамбля песни и пляски войск Северо-западного пограничного округа, полковник;

 Орлов Борис Александрович — поэт-баталист, секретарь союза писателей России, член союза писателей Санкт-Петербургского отделения, союза писателей России, лауреат литературных премий (Золотой Кортик и им. Константина Симонова);

 Ручинская Татьяна Ивановна — Заведующая вокальным отделением Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства;

 Тукиш Анатолий Николаевич — Солист театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга, член Всероссийского творческого союза концертных деятелей, Заслуженный артист Российской Федерации;

 Чупров Олег Акимович — поэт-песенник, лауреат международного и всероссийских конкурсов песни и лауреат всероссийской литературной премии им. Константина Симонова. Автор текста гимна г. Санкт-Петербурга.

17.4. Решения конкурсной комиссии принимаются тайным голосованием по рейтинговой системе, фиксируются в соответствующих протоколах, подписываются председателем (в его отсутствие — заместителем председателя) и передаются в оргкомитет для согласования. После чего протоколы утверждается президентом Конкурса.

18. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА УЧАСТИЕ

18.1. Вам будет выслан ответ о принятие Вашей заявки и присвоен регистрационный номер. ЕГО НАДО ЗАПОМНИТЬ и указывать его в платежных документах.

18.2. Платежные реквизиты:

Региональная Общественная Организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств», ИНН 7804183029, КПП 780401001 191119, Санкт–Петербург, улица Марата д.84/18.

Реквизиты банка:

Название: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»

ИНН: 7706092528, КПП: 770543002, БИК: 044525999

Город: Москва

Счёт №: 40703810103500000159

Корр. счёт: 30101810845250000999

в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

17.3. В СООБЩЕНИИ ПОЛУЧАТЕЛЮ:

регистрационный номер и Ф.И.О. участника.

(На случай невозможности перечислить на расчетный счет, перечисляйте на карту банка: 5140 1702 8160 4117).

Приложение № 1

Требования и условия участия в

Ежегодном, Всероссийском открытом, дистанционном (online) конкурсе, посвященном Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,

«Дорогой жизни названа!»,

в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу»

в дистанционном режиме.

Конкурс пройдет в дистанционном режиме с 20 января 2021 года по 27 января 2021г.

Заявки принимаются с 01 ноября 2020 года до 20 января 2021г.

Результаты и подведение итога конкурса – 27 января 2021г.

Требования к видеозаписи:

 Видеозапись принимается в популярных форматах воспроизведения: AVI, MPG 4.

 Разрешена съемка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона).

 Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных условий конкурса.

 Работы необходимо отправить прикреплѐнным файлом к письму вместе с заявкой участника и квитанцией об оплате организационного взноса за участие.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:

1)Каждый эксперт оценивает выступления участников по 5 критериям, где максимальная оценка по каждому критерию составляет 10 баллов.

3)Общая максимальная оценка одной конкурсной заявки составляет 150 баллов.

4)Мастерство участников дистанционного конкурса оценивается в каждой номинации и возрастной группе.

5)По итогам дистанционного конкурса участники награждаются:

Дипломами:

 Гран-при;

 Лауреат I, II, III степени;

 Дипломом участника.

6) Результаты дистанционного конкурса будут отправлены участникам после 04 ноября 2020г. Дипломы, Грамоты и Благодарственные письма для руководителей будут отправлены на электронный адрес участника, указанный в заявке.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

Заявка и организационный взнос после проведения Конкурса не возвращаются!

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на дальнейшее использование полученной в процессе организации и проведения Конкурса информации в СМИ, Интернете.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Предоставляется Заявка участника конкурса установленного образца.

Подача заявки подразумевает согласие с условиями настоящего Положения.

Данные в Дипломы вносятся из представленной заявки. Проверяйте правильность всей введенной информации перед отправкой заявки. Не указывайте в заявке ФИО лиц, не имеющих отношения к номеру или работе. После того как Диплом выслан, изменения в него не вносятся.

Оргкомитет имеет право ограничить количество участников.

Видеозапись конкурсной работы, и заявка на участие в Конкурсе высылаются на адрес электронной почты Оргкомитета Конкурса.

Для отправки видеозапись необходимо, либо загрузить видео исполняемых конкурсных номеров с помощью сервиса WWW.YOUTUBE.COM/(YouTube) или Социальных сетей интернет, указав ссылку в Заявке, либо прислать видео материал на адрес электронной почты Оргкомитета Конкурса.

После получения Заявки Оргкомитетом с видео материалом конкурсного выступления участника, либо указанной в Заявке ссылки на закаченный материал, участнику в ответ высылается квитанция для оплаты и регистрационный номер. В течении 5 рабочих дней с момента получения квитанции, участник оплачивает организационный взнос и высылает квитанцию об оплате на адрес электронной почты Оргкомитета

aragorn-studio@mail.ru

Внимание!

Конкурсные документы принимаются только единым пакетом!

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ:

Для участия необходимо подать заявку.

На каждый коллектив или солиста, а также каждую номинацию, подается отдельная заявка.

Конкурсанты указывают в заявке название номера, автора (если есть) и размещают ссылку на видеозапись одного конкурсного номера длительностью до 10 минут.

К конкурсу принимается видеозапись, сделанная не ранее с 1января каждого года в любом формате.

Проверяйте, не находится ли запись в закрытом доступе.

Допускается качественная любительская съемка конкурсного номера.

Допускается съемка выступления на другом фестивале.

Заполненные заявки, ссылки на видеозаписи, а также любые изменения принимаются Оргкомитетом до 20 января 2021 года.

Приложение № 2

ЗАЯВКА

участника Ежегодного, Всероссийского открытого, дистанционного (online) конкурса, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,

«Дорогой жизни названа!»,

в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу»

1.

Номинация

«Вокал»

2.

Страна

3.

Жанр

4.

Наименование учреждения

(адрес, телефон)

5.

ФИО участника/название коллектива/количество человек

6.

ФИО руководителя коллектива

7.

Возрастная категория

8.

Ссылка видеоматериала

9.

Название произведения

Авторы музыки и слов

(ФИО полностью)

Хронометраж

10.

Контактный телефон

11.

Электронная почта:

12.

Дата заполнения заявки

Заявку и ссылку на видео материал или сам видео материал с записью выступления претендента на участие отправить на адрес электронной почты организатора Конкурса:

aragorn-studio@mail.ru

В ответ Вам будет выслан регистрационный номер. Уважаемые участники и руководители, просим Вас в заявке указывать точную информацию. Дипломы будут оформлены в соответствии с информацией предоставленной Вами в заявке и отправлены на тот электронный адрес, с которого будет прислана заявка и материал для оценки мастерства!

Приложение № 3

ЗАЯВКА

участника Ежегодного, Всероссийского открытого, дистанционного (online) конкурса, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,

«Дорогой жизни названа!»,

в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу»

1.

Номинация

«Художественное слово»

2.

Страна

3.

Жанр

4.

Наименование учреждения

(адрес, телефон)

5.

ФИО участника/название коллектива/количество человек

6.

ФИО руководителя коллектива

7.

Возрастная категория

8.

Ссылка видеоматериала

9.

Название произведения

Авторы

(ФИО полностью)

Хроно метраж

10.

Контактный телефон

11.

Электронная почта:

12.

Дата заполнения заявки

Заявку и ссылку на видео материал или сам видео материал с записью выступления претендента на участие отправить на адрес электронной почты организатора Конкурса:

aragorn-studio@mail.ru

В ответ Вам будет выслан регистрационный номер. Уважаемые участники и руководители, просим Вас в заявке указывать точную информацию. Дипломы будут оформлены в соответствии с информацией предоставленной Вами в заявке и отправлены на тот электронный адрес, с которого будет прислана заявка и материал для оценки мастерства!

Приложение № 4

ЗАЯВКА

участника Ежегодного, Всероссийского открытого, дистанционного (online) конкурса, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,

«Дорогой жизни названа!»,

в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу»

1.

Номинация

«Музыкально-инструментальное искусство»

2.

Жанр

3.

Страна

4.

Наименование учреждения

(адрес, телефон)

5.

ФИО участника/название коллектива/количество человек

6.

ФИО руководителя коллектива

7.

Возрастная категория

8.

Ссылка видеоматериала

9.

Название произведения

Авторы

(ФИО полностью)

Хронометраж

10.

Контактный телефон

11.

Электронная почта:

12.

Дата заполнения заявки

Заявку и ссылку на видео материал или сам видео материал с записью выступления претендента на участие отправить на адрес электронной почты организатора Конкурса:

aragorn-studio@mail.ru

В ответ Вам будет выслан регистрационный номер. Уважаемые участники и руководители, просим Вас в заявке указывать точную информацию. Дипломы будут оформлены в соответствии с информацией предоставленной Вами в заявке и отправлены на тот электронный адрес, с которого будет прислана заявка и материал для оценки мастерства!

Приложение № 5

ЗАЯВКА

участника Ежегодного, Всероссийского открытого, дистанционного (online) конкурса, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,

«Дорогой жизни названа!»,

в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу»

1.

Номинация

«Хореография»

2.

Страна

3.

Вид жанра

4.

Наименование учреждения

(адрес, телефон)

5.

ФИО участника/название коллектива/количество человек

6.

ФИО руководителя коллектива

7.

Возрастная категория

8.

Ссылка видеоматериала

9.

Название произведения

Авторы

(ФИО полностью)

Хроно метраж

10.

Контактный телефон

11.

Электронная почта:

12.

Дата заполнения заявки

Заявку и ссылку на видео материал или сам видео материал с записью выступления претендента на участие отправить на адрес электронной почты организатора Конкурса:

aragorn-studio@mail.ru

В ответ Вам будет выслан регистрационный номер. Уважаемые участники и руководители, просим Вас в заявке указывать точную информацию. Дипломы будут оформлены в соответствии с информацией, предоставленной Вами в заявке и отправлены на тот электронный адрес, с которого будет прислана заявка и материал для оценки мастерства!

Приложение № 6

ЗАЯВКА

участника Ежегодного, Всероссийского открытого, дистанционного (online) конкурса, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,

«Дорогой жизни названа!»,

в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу»

1.

Номинация

«Авторская песня»

Страна

2.

Наименование учреждения

(адрес, телефон)

3.

ФИО участника/название коллектива/количество человек

4.

ФИО руководителя коллектива

5.

Возрастная категория

6.

Ссылка видеоматериала

7.

Название произведения

Авторы музыки и слов

(ФИО полностью)

Хронометраж

8.

Контактный телефон

9.

Электронная почта:

10.

Дата заполнения заявки

Заявку и ссылку на видео материал или сам видео материал с записью выступления претендента на участие отправить на адрес электронной почты организатора Конкурса:

aragorn-studio@mail.ru

В ответ Вам будет выслан регистрационный номер. Уважаемые участники и руководители, просим Вас в заявке указывать точную информацию. Дипломы будут оформлены в соответствии с информацией, предоставленной Вами в заявке и отправлены на тот электронный адрес, с которого будет прислана заявка и материал для оценки мастерства!

Приложение № 7

ЗАЯВКА

участника Ежегодного, Всероссийского открытого, дистанционного (online) конкурса, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,

«Дорогой жизни названа!»,

в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу»

1.

Номинация

«Оригинальный жанр»

2.

Вид жанра

3.

Страна

4.

Наименование учреждения

(адрес, телефон)

5.

ФИО участника/название коллектива/количество человек

6.

ФИО руководителя коллектива

7.

Возрастная категория

8.

Ссылка видеоматериала

9.

Название произведения

Авторы

(ФИО полностью)

Хронометраж

10.

Контактный телефон

11.

Электронная почта:

12.

Дата заполнения заявки

Заявку и ссылку на видео материал или сам видео материал с записью выступления претендента на участие отправить на адрес электронной почты организатора Конкурса:

aragorn-studio@mail.ru

В ответ Вам будет выслан регистрационный номер. Уважаемые участники и руководители, просим Вас в заявке указывать точную информацию. Дипломы будут оформлены в соответствии с информацией предоставленной Вами в заявке и отправлены на тот электронный адрес, с которого будет прислана заявка и материал для оценки мастерства!

Приложение № 8

ЗАЯВКА

участника Ежегодного, Всероссийского открытого, дистанционного (online) конкурса, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,

«Дорогой жизни названа!»,

в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу»

1.

Номинация

«Разговорный жанр»

2.

Страна

3.

Вид жанра

4.

Наименование учреждения

(адрес, телефон)

5.

ФИО участника/название коллектива/количество человек

6.

ФИО руководителя коллектива

7.

Возрастная категория

8.

Ссылка видеоматериала

9.

Название произведения

Авторы

(ФИО полностью)

Хроно метраж

10.

Контактный телефон

11.

Электронная почта:

12.

Дата заполнения заявки

Заявку и ссылку на видео материал или сам видео материал с записью выступления претендента на участие отправить на адрес электронной почты организатора Конкурса:

aragorn-studio@mail.ru

В ответ Вам будет выслан регистрационный номер. Уважаемые участники и руководители, просим Вас в заявке указывать точную информацию. Дипломы будут оформлены в соответствии с информацией предоставленной Вами в заявке и отправлены на тот электронный адрес, с которого будет прислана заявка и материал для оценки мастерства!

Приложение № 9

ЗАЯВКА

участника Ежегодного, Всероссийского открытого, дистанционного (online) конкурса, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,

«Дорогой жизни названа!»,

в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу»

1.

Номинация

«Песни из репертуара Иосифа Кобзона»

Страна

2.

Наименование учреждения

(адрес, телефон)

3.

ФИО участника/название коллектива/количество человек

4.

ФИО руководителя коллектива

5.

Возрастная категория

6.

Ссылка видеоматериала

7.

Название произведения

Авторы музыки и слов

(ФИО полностью)

Хронометраж

8.

Контактный телефон

9.

Электронная почта:

10.

Дата заполнения заявки

Заявку и ссылку на видео материал или сам видео материал с записью выступления претендента на участие отправить на адрес электронной почты организатора Конкурса:

aragorn-studio@mail.ru

В ответ Вам будет выслан регистрационный номер. Уважаемые участники и руководители, просим Вас в заявке указывать точную информацию. Дипломы будут оформлены в соответствии с информацией предоставленной Вами в заявке и отправлены на тот электронный адрес, с которого будет прислана заявка и материал для оценки мастерства!

Приложение № 10

ЗАЯВКА

участника Ежегодного, Всероссийского открытого, дистанционного (online) конкурса, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,

«Дорогой жизни названа!»,

в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу»

1.

Номинация

«Песни из репертуара Филиппа Киркорова»

Страна

2.

Наименование учреждения

(адрес, телефон)

3.

ФИО участника/название коллектива/количество человек

4.

ФИО руководителя коллектива

5.

Возрастная категория

6.

Ссылка видеоматериала

7.

Название произведения

Авторы музыки и слов

(ФИО полностью)

Хронометраж

8.

Контактный телефон

9.

Электронная почта:

10.

Дата заполнения заявки

Заявку и ссылку на видео материал или сам видео материал с записью выступления претендента на участие отправить на адрес электронной почты организатора Конкурса:

aragorn-studio@mail.ru

В ответ Вам будет выслан регистрационный номер. Уважаемые участники и руководители, просим Вас в заявке указывать точную информацию. Дипломы будут оформлены в соответствии с информацией предоставленной Вами в заявке и отправлены на тот электронный адрес, с которого будет прислана заявка и материал для оценки мастерства!

Приложение № 11

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4

Региональная общественная организация «ТСРКИ» (наименование получателя платежа)

7804183029 / 780401001 40703810103500000159 (ИНН, КПП получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» БИК 044525999

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810845250000999

Оплата организационно взноса конкурса – Дорогой жизни названа! НДС нет. (наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика: Адрес плательщика: ________________________________

Сумма платежа: _____ руб._____ коп. Сумма платы за услуги: __ руб. коп

Итого ____________ руб. ______ коп. “_____” _______________202___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

Квитанция Кассир

Форма № ПД-4

Региональная общественная организация «ТСРКИ» (наименование получателя платежа)

7804183029 / 780401001 40703810103500000159 (ИНН, КПП получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» БИК 044525999

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810845250000999

Оплата организационно взноса конкурса – Дорогой жизни названа! НДС нет. (наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика: Адрес плательщика: ________________________________

Сумма платежа: _____ руб._____ коп. Сумма платы за услуги: __ руб. коп

Итого ____________ руб. ______ коп. “_____” _______________202___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

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