«Всероссийский экономический диктант

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о ежегодной общероссийской образовательной акции

«Всероссийский экономический диктант» (далее – Положение) определяет порядок и условия проведения общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» (в дальнейшем также – Всероссийский экономический диктант, Экономический диктант).

С учетом изменения законодательства Российской Федерации, в том числе в части проведения образовательных, просветительских мероприятий и акций, в настоящее Положение могут быть

внесены соответствующие дополнения и изменения.

1.2. Организатором Экономического диктанта является Общероссийская общественная организация «Вольное экономическое общество России» (далее – ВЭО России) при участии Международного Союза экономистов, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный

экономический университет», администраций субъектов РФ, а также при поддержке генерального партнера ВЭО России – информационного агентства «ТАСС», АНО «Общественное телевидение России» (ОТР), «Российской газеты», Издательского дома «Экономическая газета».

1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Экономического

диктанта осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).

Оргкомитет формируется из ведущих ученых, экспертов, государственных и общественных

деятелей, членов ВЭО России. Председателем Оргкомитета является Президент ВЭО России.

Состав Оргкомитета утверждается решением Президиума ВЭО России.

Оргкомитет формирует методическую комиссию, рабочую комиссию по проверке результатов

Экономического диктанта, аналитическую группу, экспертные группы, осуществляющие

деятельность по подготовке и проведению Экономического диктанта, формирует график

подготовки, проведения, проверки результатов Экономического диктанта.

1.4. Тема Экономического диктанта определяется и объявляется Организатором.

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1.5. Задания Экономического диктанта разрабатываются методической комиссией, в состав

которой входят ведущие ученые и эксперты, представители образовательных организаций,

аналитических центров.

1.6. Экономический диктант проводится онлайн на сайте Всероссийского экономического

диктанта: http://www.diktant.org в режиме реального времени во всех субъектах Российской

Федерации.

1.7. Информационную поддержку акции оказывают федеральные и региональные СМИ, в том

числе информационное агентство «ТАСС», АНО «Общественное телевидение России» (ОТР),

«Российская газета», Издательский дом «Экономическая газета» и организации-партнеры ВЭО

России.

1.8. Полная информация об Экономическом диктанте размещается на сайте Всероссийского

экономического диктанта: www.diktant.org.

II. Цель, задачи и принципы проведения акции

2.1. Целью проведения Экономического диктанта является определение и повышение уровня

экономической грамотности населения.

2.2. Задачами Экономического диктанта являются:

• получение объективной информации об уровне экономической грамотности молодёжи и

населения России в целом с учетом его возрастной и социальной структуры;

• предоставление возможности участникам Экономического диктанта получить

независимую оценку своих знаний в области экономики;

• определение уровня осведомленности населения о современных экономических методах

и инструментах разумного управления личным капиталом;

• определение полноты и соответствия современному уровню развития российской

экономики образовательных программ российских школ, ССУЗов и ВУЗов;

• получение необходимой информации для формирования рекомендаций по

совершенствованию образовательных программ школ, ССУЗов и ВУЗов;

• повышение экономической грамотности населения, образовательного уровня молодежи;

• привлечение внимания средств массовой информации и российского общества к

проблеме эффективного управления экономическими ресурсами;

• мотивация различных слоев населения к повышению своей экономической грамотности,

определяющей уровень их благосостояния и способность рационального управления

имеющимися финансовыми ресурсами;

• разработка общих рекомендаций по улучшению качества экономического образования.

2.3. Проведение Экономического диктанта основано на следующих принципах:

• принцип добровольности участия в написании Экономического диктанта и работе по

его подготовке и проведению;

• принцип открытости – принять участие в написании Экономического диктанта может

любой желающий, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности,

вероисповедания и гражданства;

• принцип доступности – участие в Экономическом диктанте осуществляется на

безвозмездной основе;

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• принцип компетентности – в создании текста Экономического диктанта участвуют

только профессиональные эксперты в сфере экономики;

• принцип единства времени, порядка написания и критериев проверки –

Экономический диктант проводится в один день в одно и то же время во всех субъектах

Российской Федерации; участники получают одинаковые по уровню сложности задания

и одинаковое время на их выполнение; все задания проверяются и оцениваются по

единым критериям.

III. Участники акции

3.1. Участниками Экономического диктанта могут стать жители России, владеющие русским

языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания,

гражданства, а также других обстоятельств. К акции также могут присоединиться жители

других стран.

3.2. Для участия в Экономическом диктанте необходимо зарегистрироваться на сайте

Всероссийского экономического диктанта: www.diktant.org.

3.3. Участие в Экономическом диктанте является для участника добровольным и бесплатным.

IV. Подготовительный этап

4.1. Подготовительный этап Экономического диктанта включает в себя проведение различных

информационных мероприятий в онлайн формате на следующих ресурсах:

• на сайте ВЭО России: www.veorus.ru;

• на сайте Всероссийского экономического диктанта: www.diktant.org;

• в социальной сети акции Вконтакте: www.vk.com/veodiktant;

• в социальной сети акции Facebook: www.facebook.com/veodiktant;

• на информационных ресурсах партеров акции.

4.2. Цель подготовительного этапа – повышение образовательного и интеллектуального уровня

населения, привлечение внимания к акции.

4.3. В подготовительном этапе предусмотрено участие образовательных, общественных и иных

организаций, которые размещают на своих порталах и в социальных сетях информацию о

проведении акции, а также представленный на ресурсах Экономического диктанта (п. 4.1.

Положения) образовательный контент, соответствующий тематике Экономического диктанта;

проводят работу, направленную на привлечение к участию в акции различных групп населения.

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право поощрения образовательных, общественных и иных

организаций, которые оказали наибольшее содействие в подготовке и проведении

Экономического диктанта. Отбор осуществляется по следующим критериям: активность

освещения акции в социальных сетях организации; количественный показатель привлеченных

участников; общий уровень знаний, продемонстрированный привлеченными организацией

участниками акции.

4.5. Участие образовательных, общественных и иных организаций в подготовке и проведении

акции осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.

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V. Организация и проведение Всероссийского экономического диктанта

5.1. Экономический диктант проводится онлайн на сайте Всероссийского экономического

диктанта в единый день во всех субъектах Российской Федерации. Тема Экономического

диктанта, день и время проведения, а также иные важные даты объявляются не позднее, чем за

2 месяца до проведения акции, и публикуются на сайте Всероссийского экономического

диктанта: www.diktant.org.

5.2. Форма Всероссийского экономического диктанта – тестовое задание.

Организатор вправе принять решение о проведении Экономического диктанта и в иной форме.

Экономический диктант составляется в двух вариантах по возрастным категориям, идентичных

по степени сложности:

— учащиеся 9-11 классов образовательных организаций среднего общего и профессионального

образования;

— студенты высших учебных заведений России, руководители и преподаватели ВУЗов,

специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и

многие другие.

5.3. Каждый вариант Экономического диктанта состоит из заданий разной степени сложности и

включает проверку знаний экономических понятий и терминов, подходов, методов и

инструментов управления экономическими процессами при решении различных задач и умения

применять эти знания на практике.

5.4. Задания Экономического диктанта разрабатываются на основе содержания

образовательных программ по экономике среднего общего и высшего образования.

5.5. Общая сумма баллов за Экономический диктант – 100 баллов.

5.6. Рабочий язык Экономического диктанта – русский язык.

5.7. Перед началом Экономического диктанта каждому участнику необходимо пройти

регистрацию на сайте Всероссийского экономического диктанта и заполнить анкету участника.

5.8. В день проведения Экономического диктанта открывается доступ для прохождения

Экономического диктанта онлайн в 5:00 по московскому времени. Пройти Экономический

диктант можно на персональном компьютере либо мобильном устройстве.

5.9. Результаты написания Экономического диктанта предоставляются участнику после его

завершения. Сертификат участника Экономического диктанта с указанием соответствующего

уровня знаний доступен для скачивания в личном кабинете пользователя на сайте акции.

5.10. Участники Экономического диктанта выполняют задания лично, без посторонней

помощи. Запрещено выполнять задания коллективно, пользоваться при выполнении заданий

Экономического диктанта книгами, иной литературой, интернетом и любыми другими

источниками информации.

5.11. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения по процедуре проведения

Экономического диктанта. Соответствующая информация об изменениях и дополнениях

своевременно размещается на информационных ресурсах Экономического диктанта.

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5.12. По результатам проведения Экономического диктанта формируется аналитический отчет,

в рамках которого даётся оценка уровня экономической грамотности населения России в целом

и его отдельных возрастных и профессиональных групп, приводится оценка результатов

проведения Экономического диктанта в субъектах Российской Федерации, формулируются

рекомендации и предложения по внесению дополнений в учебные программы по экономике и

совершенствованию системы экономического образования. Аналитический отчет направляется

в органы государственного управления.

5.13. Результаты Всероссийского экономического диктанта, ход его проведения широко

освещаются в СМИ, социальных медиа.

VI. Подведение итогов и награждение победителей

Всероссийского экономического диктанта

6.1. Презентация результатов Всероссийского экономического диктанта проводится в рамках

мероприятий Всероссийского экономического собрания, посвященного профессиональному

празднику «День экономиста», с привлечением для освещения средств массовой информации.

6.2. Участники Экономического диктанта, набравшие 90 баллов и выше, являются

победителями (отличниками) Экономического диктанта. Диплом победителя Всероссийского

экономического диктанта доступен для скачивания в личном кабинете пользователя на сайте

акции.

6.3. Победители (отличники) Экономического диктанта приглашаются к участию в финале

Фестиваля экономической науки, а также к участию в других проектах и мероприятиях ВЭО

России.

6.4. Финансирование организации и проведения ежегодной общероссийской образовательной

акции «Всероссийский экономический диктант» осуществляется за средства ВЭО России в

рамках утвержденного в установленном порядке бюджета.

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