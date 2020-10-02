Полотна о Великой Отечественной войне оживают благодаря «Памяти поколений»

«Память поколений» оживает на художественных полотнах в Историческом парке «Россия — Моя история». Эта интерактивная выставка стала плодом работы более пятисот специалистов при участии сорока пяти музеев России.

Уникальность данной выставки в том, что благодаря современным технологиям картины оживают, что, по словам министра культуры республики Заремы Бутаевой, является новым художественным взглядом на события 1941-1945 годов.

1 октября министр приняла участие в торжественном открытии экспозиции, здесь также присутствовали сотрудники других министерств и ведомств. Мероприятие в республике продлится до конца ноября. Вход для посетителей первые три дня свободный.