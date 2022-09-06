Полностью оснащённые мастерские WorldSkills открылись в Дербентском медколледже

Совершенно новый уровень образования показывает Дербентский медицинский колледж им. Г.А. Илизарова. Буквально через пару дней после Дня знаний здесь торжественно открыли специализированные мастерские Worldskills. Это уникальные площадки, которые помогут молодым людям в практическом освоении навыков по нескольким направлениям.

«В этом учебном году наш Дербентский медицинский колледж им. Г.А. Илизарова выиграл федеральный грант и принимает участие в Федеральном проекте «Молодые профессионалы», который нацелен на повышение конкурентоспособности профессионального образования. В рамках национального проекта «Образование», а также для дальнейшей работы наших специалистов и в направлении нацпроекта «Здравоохранение», государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» мы создали три мастерских — «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный и медицинский анализ», «Стоматология ортопедическая». Современная действительность требует быстрого включения новых медицинских кадров в развитие здравоохранения, в помощь людям, поэтому мы делаем всё, чтобы наши выпускники покидали стены колледжа высококвалифицированными специалистами» — рассказала директор колледжа Светлана Гамзатова.

После торжественного перерезания красной ленты вместе с и.о. начальника отдела развития профессионального образования и науки Миниобрнауки Дагестана Нурьян Вагаевой, директором Колледжа народных промыслов и туризма Русланом Расуловым, директором Железнодорожного колледжа Мирсамедом Сеидовым и замдиректора Колледжа экономики и права Анной Джалиловой гости осмотрели сами мастерские.

Присутствующие отметили, что оснащение мастерских самым современным оборудованием для выполнения практических работ соответствует высоким требованиям инфраструктурных листов WorldSkills Russia по данным компетенциям, размещенным на сайте союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».