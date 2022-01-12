Полномочия по соцвыплатам переданы Пенсионному фонду

С 1 января полномочия по социальным выплатам переданы Пенсионному фонду. Ранее этим занимались органы соцзащиты.

Речь идёт о:

— ежемесячном пособии детям военнослужащих сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) и детям лиц, умерших лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях) в части сотрудников, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;

— пособии по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами);

— единовременном пособии женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами);

— единовременном пособии при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию;

— ежемесячном пособии по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию;

— единовременном пособии беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

— ежемесячном пособии на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

— назначении и выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

— назначении ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан вследствие радиационных аварий и катастроф;

— предоставлении отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

— ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;

— назначении средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца;

— компенсационной выплате в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.

Получателям мер социальной поддержки не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия и выплаты. Переход на перечисление средств из Пенсионного фонда произойдет автоматически по реквизитам, предоставленным ранее в органы социальной защиты населения.