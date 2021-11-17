Общество

Полномочия по обеспечению детей-сирот жильём переданы муниципалитетам

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На заседании под руководством Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова обсуждены вопросы обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильём.

Абдулпатах Амирханов подчеркнул, что в соответствии с законодательством поручения обеспечения данных категорий граждан жильём переданы городам и муниципальным образованиям. При этом он сообщил, что средства в республиканский бюджет на данные цели заложены.

По сообщению врио Минобрнауки РД Яхьи Бучаева, на сегодняшний день право на получение жилья имеет 3 233 человека, из которых 1011 — круглые сироты.

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