Полмиллиарда на сохранение уровня занятости

Решение направить 500 млн рублей на сохранение уровня занятости, о котором 11 апреля заявил Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе заседания Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики республики, является необходимой упреждающей мерой руководства республики на недопущение социальной напряженности среди незащищенной части населения.

Вопрос о сохранении занятости в Дагестане на фоне санкций, был поднят ранее 6 апреля сего года в ходе рабочей встречи Президента России Владимира Путина с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым, на котором обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.

Глава региона в частности доложил Президенту, что по занятости населения Дагестан в 2021 году пришел к определённым показателям: количество безработных стало практически втрое меньше. Новые рабочие места создали благодаря «обелению» и «очищению» различных предприятий, где раньше люди работали в «серой» схеме, а теперь они работают в «белой».

Плюс программа предоставления социальных займов тоже дала возможность трудоустроить многих людей. То есть они получили начальный капитал для развития предпринимательства, для развития своих проектов, программ, и это тоже позволило эту цифру стабилизировать.

Благодаря инвестициям, которые в Дагестан будут заведены, можно рассчитывать прежде всего на занятость населения, на вывод людей из черты бедности.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»