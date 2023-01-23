Полицейский заключен под стражу по факту смерти задержанного

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил поддержанное прокуратурой республики ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении оперуполномоченного отдела полиции по Советскому району УМВД РФ по г. Махачкале.

Он является одним из подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по ч. 5 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), по факту смерти мужчины в ночь с 20 на 21 января в отделе полиции Советского района УМВД России по г. Махачкале.

Суд удовлетворил поддержанное прокуратурой республики ходатайство о заключении под стражу второго сотрудника полиции, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Третий подозреваемый сотрудник полиции заключён под стражу.