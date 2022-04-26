Полицейский спас тонущую в канале 8-летнюю девочку

Происшествие случилось в вечернее время 17 апреля в посёлке Тюбе. Находясь в гостях у знакомого, полицейский ИВС ОМВД России по Кумторкалинскому району Магомед Хадисов услышал шум и крики детей о помощи.

Подбежав к каналу он увидел тонущую девочку, ребёнок захлебываясь уходил с головой под воду.

Полицейский не задумываясь кинулся в водоём, подхватил ребенка и поспешил к берегу, вытащить ребенка ему помогли прохожие.

Не дожидаясь прибытия медиков, Магомед оказал первую медицинскую помощь, после чего ребёнок пришел в сознание. Затем ребенка доставили в мед учреждение.

Мать поблагодарила представителя правопорядка за самоотверженность и спасение жизни ребенка.