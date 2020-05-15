Общество

Политрук полка

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Десятки тысяч дагестанцев сражались во время ВОВ, немногим удалось живыми вернуться домой. Двое братьев из села Мисси пожертвовали жизнью во имя Победы. Алимов Гасан Гасанович родился в 1919 году.

На фронт был призван 18 января 1942 Хивским РВК. Служил в 353 артиллерийском полку. Был заместителем по политчасти. Через несколько месяцев после призыва, в ноябре 1942-го, пропал без вести.

Его младший брат, Алимов Сулейман Гасанович родился в 1924 году. Был призван 16 апреля 1942. Воевал на Украине. Погиб 25 августа 1943 года.

Похоронен в селе Белая ровка Амвросиевского района Донецкой области в братской могиле.

Расим Гучудадов

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