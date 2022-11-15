Политолог Константин Блохин встретился с государственными служащими в рамках форума Российского общества «Знание»

В рамках просветительского марафона Российского общества «Знание» прошла лекция ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН, кандидата исторических наук Константина Блохина. Ученый рассказал служащим Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о своем видении украинского кризиса в контексте отношений России с Западом. «Я подчеркну, что именно Запад опускает новый железный занавес, рвутся экономические связи между Россией и Западом, культурные, политические, а Украина в этом контексте выступает лишь как один из элементов в глобальной стратегии Вашингтона по подрыву российской государственности, инструментом “сдерживания” России, очагом напряжения у наших границ», – сказал Константин Блохин. В лекции эксперт привел в пример интересные аргументы политической стратегии Запада: «Джордж Фридман писал в своей книге еще в 2007 году, что если бы европейцы, американцы и китайцы обрушились на Россию с целью ее уничтожения, русский вопрос был бы наконец решен. Но в конце 20 века европейцы слишком слабы и разобщены; китайцы слишком замкнуты и поглощены своими внутренними проблемами, а американцы после 11 сентября слишком отвлечены войной с исламистами для того, чтобы действовать решительно. Его книга была опубликована в 2007 году. Так вот, какой из этого вывод: если им получится нас как-то сейчас расшатать, дестабилизировать, то такой ошибки, как тогда, они не допустят. Они будут добивать нас до конца. Нам с вами надо понимать, что мы находимся в состоянии новой холодной войны. Да, мы с Западом можем коммуницировать по каким-то вопросам, но он уже нам никогда другом не будет». Константин Блохин также перечислил цели Запада в нынешнем конфликте: навязать дорогостоящую гонку вооружения, чтобы нанести удар по экономике России, дестабилизировать Россию изнутри, сделав ставку на либеральную оппозицию, которая ориентирована на Запад и которая в результате американской внешней политики должна почувствовать протестный потенциал. В качестве главной причины накаленных отношений между Западом и Россией историк назвал попытку демонизировать нашу страну: «Политику сдерживания нужно как-то обосновывать, а как это сделать? Нужно Россию сначала демонизировать, нас обвиняют во всем. Сколько за СМИ ни слежу, во всем мы виноваты: и Скрипалей отравили, и Трампа выбираем, и Хилари Клинтон потопили, и договариваемся с афганцами, чтобы больше убивать американских солдат в Афганистане». Тем не менее Константин Блохин видит и возможности улучшения отношений между Россией и Западом. На его взгляд, это возможно только при трансформации американской элиты. «Единственной была попытка смена элиты в США, ее символом был Трамп. Но мы видели, чем это закончилось, как его только не обвиняли. На смену тем, кому сейчас за 70, приходит более молодое поколение. Молодое поколение 40-45 лет даже худший вариант, потому что это поколение было воспитано в 90-е годы, в момент однополярного мира. Они непуганые», – отметил эксперт. Лекцию, которая прошла в рамках просветительского марафона Российского общества «Знание», посетили более ста государственных служащих.

Источник: Мирмол