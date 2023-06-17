Политолог Эдуард Уразаев прокомментировал участие дагестанской делегации на ПМЭФ

На таком представительном форуме, как ПМЭФ, помимо традиционного обмена опытом по развитию регионов и отраслей, а также ознакомления с достижениями компаний, важным является заключение договоров с различными организациями. В этом плане дагестанская делегация является, если судить по информационному потоку, одной из наиболее активных.

Конечно, хотелось бы, чтобы это были уже готовые контракты на многомиллиардные инвестиции, но это требует времени и создания необходимых условий.

Зато, как говорится, из множества ручейков складывается большая река.

Так, в ходе встречи Главы Дагестана Сергея Меликова с руководством ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» уточнены задачи по газификации 211 населенных пунктов. А с Группой «РусГидро» заключено соглашение по разработке программы использования водных ресурсов Дагестана и Концепции эффективной инфраструктуры водоотведения малых населенных пунктов.

Небезынтересно и соглашение со Сбером о разработке и создании различных цифровых медицинских сервисов с применением дистанционных технологий, а также о внедрении цифровых решений для эффективного управления проектами в транспортной и социальной сферах.

Подписание же соглашений с руководителями Российского футбольного союза, федераций дзюдо и самбо позволит реализовать с их помощью ряд проектов по вовлечению детей и молодежи в различные виды спортивных занятий.

Казалось бы, ну что значат встречи Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с главой и премьер-министром Калмыкии? Между тем они позволили объединить усилия по продвижению в Государственной Думе России законопроекта, касающегося проблемы опустынивания земель в северной зоне Дагестана.

Из множества таких неприметных, но важных шагов и состоит работа республиканских органов власти. А участие в таких форумах ускоряет решение проблем.

Источник