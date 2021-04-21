Политолог Эдуард Уразаев: «Поездка Сергея Меликова демонстрирует намерение активно реализовать намеченные программы»

Трёхдневная поездка врио Главы РД Сергея Меликова по городам и районам Южного Дагестана, а также планы посещения других регионов республики говорят, вопреки слухам и домыслам, о его намерении активно реализовать намеченные в ходе совещаний и заседаний программы и мероприятия, считает политолог Эдуард Уразаев. По словам политолога, Сергей Меликов прилагает большие усилия максимально близко ознакомиться с историческими и этнокультурными особенностями проживающих там дагестанцев. Напомним, что руководитель республики Сергей Меликов с 16 по 19 апреля с рабочей поездкой посетил города и районы Южного Дагестана.

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