Политик Гасан Османов описал стихами свое отношение к ситуации в Украине. Стихотворение опубликовано в инстаграме.
«России посвящу свои труды,
Всего себя во имя лишь тебя,
Ты — мать моя,
Твои мы сыновья.
В отца была
Ты влюблена,
Прекрасный, гордый,
Непокоримый
Красой своей его пленила
Как горы в вышине,
Кавказ — отец
Россия — мать,
Союз, священный не отнять,
И не могу делить
Кто мне любим и сердцу ближе,
Россия-мать меня кормила,
Отец же мужеству учил,
Мне говорил он тихо:
«Люби свой край и мать свою ты чти,
Проклятый запад не поймет твоей души
Твоих вершин и стройные ряды берез
Полей душистых аромат
Он не поймет всей красоты
Душа его один фастфуд
И змеи доллара опасны
Они кусают, жалят нас».
Клянусь творцом всевышним
Отца и мать я не обижу
И встану на защиту,
Ведь кровь от крови
Плоть от плоти
Я сын Кавказа и России
И духом я непобедим!!!» — пишет Османов.