Политик Гасан Османов описал стихами свое отношение к ситуации в Украине. Стихотворение опубликовано в инстаграме.

«России посвящу свои труды,

Всего себя во имя лишь тебя,

Ты — мать моя,

Твои мы сыновья.

В отца была

Ты влюблена,

Прекрасный, гордый,

Непокоримый

Красой своей его пленила

Как горы в вышине,

Кавказ — отец

Россия — мать,

Союз, священный не отнять,

И не могу делить

Кто мне любим и сердцу ближе,

Россия-мать меня кормила,

Отец же мужеству учил,

Мне говорил он тихо:

«Люби свой край и мать свою ты чти,

Проклятый запад не поймет твоей души

Твоих вершин и стройные ряды берез

Полей душистых аромат

Он не поймет всей красоты

Душа его один фастфуд

И змеи доллара опасны

Они кусают, жалят нас».

Клянусь творцом всевышним

Отца и мать я не обижу

И встану на защиту,

Ведь кровь от крови

Плоть от плоти

Я сын Кавказа и России

И духом я непобедим!!!» — пишет Османов.