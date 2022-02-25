Политик Джалаева Эйша высказалась о ситуации в Украине

«Смотрю новости с утра, не могла попасть на рейс, и накрывает тревога.

Нам не нужна война! Ни нам, ни остальному миру. И чтобы ее не допустить, нужно принимать своевременные грамотные решения, какие принял наш Президент.

Теперь западники нас обвиняют в агрессии, несправедливо вешают на нас ярлыки ради своих интересов. Только где они были, когда донбассцев убивали несколько лет?

Сегодня Россия встала на защиту пострадавшего народа, на защиту их интересов, чтобы отстоять их гражданские права и спокойствие.

Очень надеюсь, что очень скоро ситуация в мире наладится», — отметила Джалаева.