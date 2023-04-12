Полиомиелит — коварное заболевание

На сегодняшний день в Агульском районе эпидемиологическая ситуация остается на удовлетворительном уровне. В муниципалитете завершен второй этап туровой иммунизации от полиомиелита. И сегодня количество иммунизировавшихся от этой вирусной инфекции в Агульском районе составляет 93%. Об этом заявил руководитель Агульской ЦРБ М. Багаудинов в рамках еженедельного аппаратного совещания в администрации муниципалитета. Важно, что специалисты районной больницы проводили активную информационную кампанию с целью разъяснения жителям муниципалитета необходимости иммунизации.

Педиатр Савадат Исакова отмечает: «Пройти вакцинацию против инфекционных заболеваний необходимо с целью создания коллективного иммунитета, недопущения распространения болезней и защиты от серьёзных последствий здоровью и жизни. Мы проводим иммунизационные мероприятия каждый год, однако, помимо плановых прививок, которые проводятся в соответствии с Национальным календарем прививок, в силу ухудшения эпидемиологических показателей возникает необходимость в дополнительных мерах. В частности, резко возросла опасность инфицирования вирусом полиомиелита, в связи с этим и проводится туровая иммунизация».

Особую обеспокоенность данный вирус вызывает в связи с его особой заразностью. Это опасное для жизни острое инфекционное заболевание, вызываемое полиовирусом. В группу риска входят дети до пяти лет. Наиболее часто вирус протекает в стёртой форме, иногда симптомами вируса является лихорадка, головная боль и рвота.

По словам врача, вирус полиомиелита проявляет устойчивость к условиям окружающей среды. А именно: при низкой температуре в течение длительного времени сохраняет активность, а при заморозке этот срок увеличивается до нескольких лет.

Кроме того, вирус может присутствовать и на пищевых продуктах, в частности в молоке и на овощах инфекция сохраняется в течении нескольких месяцев. Антибиотики на вирус не действуют. Не теряет активности в 50 % глицерине, малочувствителен к спирту. Однако вирус крайне восприимчив к хлорсодержащим веществам, практически мгновенно погибает при кипячении.

Отразить необходимость вакцинации от полиомиелита помогут факты. В 2002 году России был присвоен статус территории, свободной от полиомиелита. Однако такая благоприятная атмосфера сложилась не везде и далеко не всегда. Так, до пятидесятых годов двадцатого века, когда еще не было разработано вакцинирующего препарата от полиомиелита, данный вирус встречался в более чем половине стран, отображенных на политической карте мира. Благодаря проведению массовой иммунизации это количество стран сократилось до двух. А вакцина позволила сократить количество заражений в тысячи раз.

В последнее время эта тенденция стала ухудшаться. По словам специалистов, главный фактор такой негативной тенденции заключается в отказе многих родителей от прививок.

«Детская иммунизация является самым безопасным началом жизни. А все потому, что вакцины приносят свой результат. Поражение центральной нервной системы является наиболее опасным осложнением полиомиелита. Эти последствия невозможно устранить, но возможно предупредить. Родители отказываются от прививок, аргументируя это какими угодно отговорками, не обращая внимания на факты. А факты говорят сами за себя. На долгие десятилетия человечество смогло позабыть о многих опасных вирусных заболеваниях именно благодаря прививкам», — отмечает Савадат Исакова.

Конечно, прививка самый действенный способ защиты, но также необходимо соблюдать и другие превентивные меры. Так, нежелательно пить сырую воду, а пить только кипяченую воду, кроме того нельзя употреблять в пищу заражённые продукты, не пользоваться зараженными предметами, а также важно не контактировать с инфицированными больными.

Чтобы быть здоровыми, нужно максимально обезопасить себя от вирусов и инфекции. Особенно в детском возрасте необходимо ограничить здоровье малыша от пагубных воздействий инфекционных болезней. это задача не только медицинских работников, но и родителей.

А. Магомедова