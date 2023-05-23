Об этом главе кабмина региона Абдулмуслиму Абдулмуслимову в ходе заседания Оперштаба по развитию экономики региона сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ризван Мурадов.

По сведениям Мурадова, на 18 мая текущего года в рамках догазификации уже поступила 6 051 заявка, из них 5 080 заявки принято в работу и заключено 4 357 договора на технологическое присоединение.

Показатели плана-графика догазификации за 2021-2022 годы исполнены в полном объеме, к подключению было запланировано 1409 домовладений, исполнено – 1581 домовладение.

Создана техническая возможность подключения к сети газораспределения для 2 114 домовладений.